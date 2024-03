Vatreno uoči zagrebačke Skupštine: 'Smrad s Čreta proširio se i do Podsuseda'

Zastupnik u Gradskoj skupštini Ivica Lovrić (Klub zastupnika Plavog grada i neovisnih) zatražio je u srijedu da se ukine dozvola za odlaganje otpada na kompostani u Markuševcu (Čret), nakon prosvjeda stanovnika Markuševca koji se žale na neugodan miris. Uoči sutrašnje sjednice Gradske skupštine, oporbeni zastupnici na konferencijama za medije osvrnuli su se na aktualnosti u Zagrebu.

Lovrić je najavio da će kao točku dnevnog reda po hitnom postupku zatražiti da se ukine dozvola za odlaganje otpada na kompostani u Markuševcu, istaknuvši da su brojni građani prosvjedovali zbog neugodnog mirisa. Na to su se osvrnuli i zastupnici HDZ-a. Iako je na kompostani Zrinjevca predviđeno odlaganje biootpada s javnih zelenih površina, tamo se odlaže i drugi otpad, rekao je HDZ-ov zastupnik u Skupštini Mario Župan.

-To smo dokazali i kroz one videoklipove, kroz snimke, a i vi mediji da su tamo plave, žute, crvene, zelene, ne znam kakve vrećice. To stvarno smrdi, ne samo na Maksimiru, to je otišlo do Podsuseda, do Gornje Dubrave, od nove bolnice pa dalje- istaknuo je Župan. Iz Zrinjevca su ranije rekli da se na kompostani na Markuševcu odlaže samo zeleni otpad s javnih zelenih površina, te kako čine sve da bi izbjegli neugodne mirise.

Zagrebački HDZ na konferenciji za medije osvrnuo se i na najavu sudjelovanja predsjednika RH Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima, a što je, dok ne podnese ostavku na tu dužnost, zabranio Ustavni sud. Poručili su da je tim “Milanovićevim neustavnim ukazom”, “platforma Možemo! u 20 minuta postala irelevantan politički faktor u Hrvatskoj i na zagrebačkoj političkoj sceni”.

-Od onih koji su mislili da vode igru u oporbenim redovima, koji su dali odbijenicu SDP-u prije godinu dana i nakon prosvjeda na Markovom trgu, od onih pred kojima je Peđa Grbin bio spreman kleknuti, oni su u 20 minuta postali u potpunosti nebitni. I to je ono čega su se uplašili i što im se nije svidjelo- rekao je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman.

Osvrnuli su se i na poskupljenje terasa onim zagrebačkim ugostiteljima koji su ih smjestili na javna parkirališna mjesta. Rekavši da je protiv te odluke peticiju pokrenula vijećnica Možemo! Taiba Redžepović, ironično su najavili iz Kluba HDZ-a i HSLS-a da će Redžepović predložiti kao kandidatkinju za nagradu Zagrepčanka godine.

Herman je istaknuo da su nekim ugostiteljima, cijene tih terasa narasle za 900 posto, te zaključio da gradska vlast tjera zagrebačke ugostitelje u propast. Gordana Rusak iz Kluba zastupnika Plavog grada i neovisnih rekla je kako je prijedlog da se novčana potpora za novorođeno dijete u Zagrebu poveća s 331 na 600 eura - i dalje premalen.

Podsjetila je da je gradska vlast 2021. godine promijenila iznose potpore za novorođeno dijete. Prema odluci prijašnje gradske vlasti, potpore su iznosile 1800 kuna za prvo dijete, 3600 kuna za drugo dijete te 54000 kuna za treće dijete, a 2021.donesena je odluka o jednakoj visini potpore, neovisno o broju djece u obitelji, od 331 euro. Rusak je najavila kako će predložiti da za prvorođeno dijete isplaćuje 1.000 eura, za drugo rođeno 2.000 eura, a za treće rođeno i svako dan je rođeno 10.000 eura u jednokratnom iznosu.

