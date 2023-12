UŽIVO ZET-ovci zaustavili promet buseva na Črnomercu: 'Pokušaji napada svakodnevica su javnog prijevoza'

Šesti napad na djelatnike ZET-a u 2023. bio je, očigledno, kap koja je prelila čašu jer danas se od 12 12 do 12.15 održao najavljeni prekid prometovanja javnog prijevoza u Zagrebu. Razlog su, najavili su u Sindikatu vozača i prometnih radnika ZET-a na svom Facebooku, učestali napadi na vozače i kontrolore ZET-a.

-Samo u 2023. su vozači i kontrolori karata šest puta fizički napadnuti te su im u tim situacijama nanesene teže ozljede, dok je bilo više od dvadeste pokušaja napada, a vrijeđanje i psovanje vozača i kontrolora je postao dio svakodnevice u gradskom prijevozu putnika. Zadnji napad na okretištu Črnomerec, koji se dogodio 5. prosinca, kada su ničim izazvani huligani sa bejzbol palicama napali vozača i kontrolora otpremnika, s težim fizičkim posljedicama, je "kap koja je prelila čašu" strpljenja i iz navedenoga razloga SVPRZZ je donio odluku o privremenom zaustavljanju prometa na terminalu Črnomerec- najavili su u Sindikatu.

Iako je obustava prometa incicijalno trebala trajati pola sata, najavljeno je kako će ona ipak trajati 15 minuta što je dogovoreno nakon razgovora između Sindikata i gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je ZET-ovcima izrazio punu podršku.

A detalje napad koji se prije dva dana dogodio na okretištu Črnomerec, podsjetimo, objavila je Policijska uprava zagrebačka. Trojica mladića, maloljetnik, 20-godišnjak i 21-godišnjak, verbalno su se sukobila s 25-godišnjim i 44-godišnjim zaposlenikom ZET-a, koji su stajali pored vozila i međusobno razgovarali, a zatim je došlo do naguravanja.

"Dolaskom na mjesto događaja te uz pomoć prikupljenih obavijesti policijski službenici obišli su navedeno područje te uočili trojicu mlađih osoba koje bi se mogle dovesti u vezu s opisanim događajem. Oni su se dali u bijeg nakon uočavanja policijskih službenika te su, zbog pružanja aktivnog otpora jednog od njih, nad maloljetnikom uporabljena sredstva prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje). Uslijed navedenoga on je u jednom trenutku i udario policijskog službenika", javlja zagrebačka policija.

Liječnička pomoć 25-godišnjem zaposleniku gradskog poduzeća i policijskom službeniku pružena je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni, zaključuje policija.

– Mi smo uputili zahtjeve prema Gradu da zagrebački gradonalečnik Tomislav Tomašević organizira sastanak s predstavnicima MUP-a, PU Zagrebačke i pravosuđa, odnosno sa svima koji nam na neki način mogu pomoći u rješavanju ovih problema. Gradonačelnik je zaista brzo reagirao na čemu smo mu zahvalni i već smo jutros prisustvovali na sastanku na kojemu je pozitivno odgovoreno na sve naše zahtjeve – poručuju iz ZET-a.

– Moramo zaustaviti te huligane. Prema našim informacijama, ti huligani su dobili samo prekršajne prijave, osim jednoga. To što su oni napravili je gore od onoga što su napravili naši navijači u Grčkoj pa su oni već pet mjeseci tamo zatvoreni – istaknuo je je ZET-ovac.

Okupljanima se obratio i Tomašević istaknuvši kako je jutros razgovarao s dva ozlijeđena radnika.

– To je već šesti napad u godinu dana. I radnik Čistoće je napadnut nedavno, nezadovoljni građanin ga je fizički napao s leđa. To je neprihvatljivo. To su ljudi koji nisu otišli na veće plaće u Njemačku, ostali su u Zagrebu da bi građani imali javni prijevoz. Ključno je da se takvi napadi na radnike ZET-a i drugih zaposlenika Grada dok obavljaju svoju službenu dužnost tretiraju kao kazneno djelo napada na službenu osobu. Nama su zahtjevi sindikata opravdani i mi ćemo ih ispuniti – kazao je Tomašević te dodao da će u najskorije vrijeme povećati broj kamera videonadzora i uvesti ih u vozila gdje ih zasad nema, što je također bio jedan od zahtjeva Sindikata, a radnici koji dožive napad, osigurat će im se psihološka pomoć.

