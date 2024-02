Tomašević predstavio aplikaciju za trošenje proračuna: 'Ovo je nikad viđeno u Zagrebu i RH'

Predstavljanje web aplikacije za pregled trošenja gradskog proračuna - iTransparentnost korak je prema nultoj stopi korupcije, smatraju u gradskoj upravi u kojoj je gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet na redovnoj konferenciji ovoga utorka od 11 sati predstavio spomenutu aplikaciju.

– Uz već objavljeni proračun Grada Zagreba, kroz platformu iTransparentnost javno će biti dostupne i informacije o isplatama s računa proračuna, što predstavlja važan anti-korupcijski alat – najavili su iz grada. Uz predstavljanje aplikacije, održala se i redovna press konferencija utorkom.

Govorilo se i o drugim gradskim aplikacijama koje su u razvoju, ali i o demografskim politikama i mjerama te stanju na Jakuševcu, plaćama u Holdingu, radovima u Sesvetama na probijanju Branimirove te tužbi Ivice Lovrića protiv Grada Zagreba.

Transparentan proračun Grada Zagreba

Tomašević je konferenciju započeo kazavši da ovime nastavlja ispunjavati predizborna obećanja povećanja transparetnosti. Na aplikaciji koja je dostupna putem weba bit će vidljive sve transakcije iz proračuna i sva plaćanja Grada Zagreba. Može se koristiti i tražilica i alati za filtriranje, a iz perspektive GDPR-a bit će dostupni podaci i o fizičkim osobama. Vidljive će biti sve transakcije od početka ove godine pa na dalje, a bit će objavljivane u roku od dva dana od provedbe.

– Time će Zagreb postati najveći sustav javne vlasti koji omogućuje ovakvnu transparentnost, ima i drugih, ali oni su manji gradovi, Zagreb dnevno ima oko 400 bankovnih transakcija. Ako gledamo na razini godine to je 100 tisuća bankovnih transakcija u prosjeku. Time dajemo alate i onima koji će nas kritizirati, prije svega oporbi i istraživačkim novinarima. Grad Zagreb nikada niti blizu nije bio ovako transparenta. Ovo je nastavak dosadašnje prakse jer smo i na proračunu uveli izglasavanje na 4. razini detaljnosti, iako je zakonska obveza 2. razina – podsjetio je.

Ponovio je da je proračun i u stojno čitljivim Excel formatima kako bi ga se lakše pretraživalo. Naveo je da je to usklađivanje s novim zakonskim okvirom. Resorni pročelnik Dražen Lučanin uzeo je riječ i govorio o projektu Digitalni Zagreb, čiji cilj je olakšati pristup uslugama putem digitalizacije.

– Već je lansirana aplikacija za ZET, objavili smo sustav e-Stipendije koji je uspješno proveden, zatim imamo aplikaciju Razvrstaj MojZG koja je više puta nadograđivana kako bi se lakše proveo novi sustav za otpad. Nakon nevremena lanjskoga srpnja napravili smo aplikaciju za prijavu štete koja je bila vrlo jednostavna. Antikorupcijskom platformom Zviždač smo dobili također jedan alat za transparentnost – objasnio je Lučanin.

Osvrnuo se zatim i na novu aplikaciju iTransparentnost. Istaknuo je da je ovo značajan iskorak s obzirom na veličinu proračuna od oko 2.5 milijarde eura, od čega je proračun u užem smislu 1.7 milijardi eura koji će se moći pretraživati. Od drugog najvećeg grada u RH koji ima ovaj sustav zagrebački je proračun veći za 10 puta.

– Pozivamo sugrađane i zainteresirane da ispune anketu kako bismo doznali koje vas informacije u vezi proračuna i gradskih podataka zanimaju kako bismo omogućili građanima i privatnom sektoru da podatke iskoriste i obogate ih. Pozivamo vas da razmisllite i date svoje prijedloge – zaključio je pročelnik za IT.

Tomašević je potom u odgovaranju na novinarska pitanja ponovio da očekuje kritike i da će ovaj alat poslužiti za iste i kod oporbe i kod medija, no da to i očekuju, iako nije ugodno da će im to pomoći da bude bolji, smatra gradonačelnik.

Vera Marelja, pročelnica gradskog ureda za unutarnju kontrolu i reviziju osvrnula se na platformu ZG Zviždač koja je predstavljena prošle jeseni. Pitanje je usmjereno prema količini i načinu prijava koje su dosad zaprimljene.

– Ona ima dva kanala, jedan za građane gdje se podnose prijave u nepravilnostima u radu, a drugi kanal je namijenjen zaposlenicima, a te prijave rješavaju povjerljive osobe koje su imenovane u skladu sa zakonom. Pratimo podatke o broju prijava i radimo na rješavanju. U periodu od uspostave platforme u listopadu zaprimljeno je kroz oba kanala 89 prijava, riješeno je 57, a riješavaju se i preostale – odgovorila je pročelnica.

Osvrćući se na rad ostalih gradskih aplikacija Tomašević je rekao da neprestano raste broj preuzimanja i što se tiče ZET-a i aplikacije za otpad koja se, ponovio je, nadograđuje često s novim funkcionalostima. ZET-ovu aplikaciju koristi 50 tisuća ljudi, a za onu za otpad njih 80 tisuća.

– Isto tako idemo s novim značajkama koje ćemo uskoro predstaviti, primjerice za prijavu kada otpad nije odvezen ili kada Čistoća ne može pristupiti kontejneru zbog nepropisnog parkiranja – najavio je. Nakon prvog dijela, nastavljena je redovna konferencija.

Demografska politika i mjere

Zamjenica Danijela Dolenec govorila je o izmjeni odluke za novorođenu djecu. Navela je da je u savjetovanju s javnošću odluka s dvije izmjene, povećanje iznosa za novorođenče za 80% i druga izmjena prema kojoj će se taj iznos isplatiti odjednom, a ne u razmaku od godinu dana kao do sada.

– Odluka bi trebala biti donesena na sjednici u ožujku i nakon toga će stupiti na snagu. Od travnja će naknade biti veće. Ovo vidimo kao niz mjera kojima se bavimo dobrobiti djece i mladih, prije svega se to odnosi na dostupnost vrtića i cijenama i brojem mjesta. Otvorili smo četiri, a ove godine planiramo otvaranje još 10 vrtića – podsjetila je.

Ponovila je i kako su ulagali u školsku prehranu, a Dolenec je navela i povećanje broja stipendija. U kontekstu šire pomoći obiteljima spomenula je primjer priuštivog stanovanja najavivši u roku od mjesec dana raspisivanje javne nabave za ivođača zgrade s tristotinjak stanova u Podbrežju.

Na primjedbu novinara da su iznosi po dolasku ove uprave na vlast prvo znatno smanjeni, da bi sada bili djelomično povećani, Dolenec je odgovorila da se gradovi odlučuju na različite pristupe i da financijski poticaji nisu jedine mjere, već je to širi paket mjera koji uključuje i vrtiće i priuštivo stanovanje za koje smatra da su također demografske mjere.

– Znate da Grad Zagreb ima najjeftinije vrtiće, najopsežnije stipendije...znate da smo razgovarali o ukidanju mjere roditelj odgojitelj i da smo odvagnuli sve argumente i mislim da su ulaganja u vrtiće nedvosmislena potpora obitelji. Demografska politika donosi se na razini države – zaključila je Dolenec.

Plaće u Holdingu

Konferencija se nastavila pitanjima o novom nezadovoljstvu u Zagrebačkom holdingu. Tomašević je rekao da su plaće povećane svime, no da su veće povećanje dobili radnici, a ne uprava. Kazao je kako sada članovi uprave Holdinga imaju plaću kakvu su imali i 2009. godine te da je ona i dalje manja u odnosu na privatni sektor.

– Plaće su im povećanje manje nego što su povećanje radnicima u prosjeku, a puno manje nego što su povećane komunalnim radnicima. U istoj godini se to povećanje dogodilo. Mi smo napravili novi kolektivni ugovor i ispravili povijesne nepravde, novu sistematizaciju kroz koju su se isto povećale plaće u prosjeku oko 24 posto na razini cijelog Holdinga – odgovorio je.

Rekao je kako su spremni sa sindikatima sjesti za stol i ponovno povećati plaće, ali za razliku inflacije, ali nije htio iznositi detalje kazavši kako su razgovori sa sindikatima u tijeku.

O poreznoj reformi Tomašević je rekao da nikome neće padati plaće, već će blago rasti. Kritizirao je poreznu reformu kazavši da ako je ne bi bilo grad bi imao 50 milijuna eura više. Karlovac nije povećavao porez na dohodak, ali je poskupio vodu.

– Kada smo potpisali kolektivni ugovor sa sindikatima prije godinu dana, rekli smo da će unatoč povećanju svih materijalnih troškova što duže cijene komunalija držati istima. Nije ništa poskupjelo prošle godine. Rekao sam da ćemo to raditi koliko god ćemo moći ove godine tako da povećavamo subvencije iz proračuna. Nadam se da ćemo moći dogovoriti povećanje plaća s kojim nećemo morati podizati cijene komunalnih usluga – rekao je zaključivši da je to socijalno pravedno jer porez na dohodak koji se podigao plaćaju oni koji imaju veće plaće.

Od 1. rujna 2023. upravo u Bjelovaru je poskupjela cijena vode. Je li socijalno pravedno povećavati plaće onima koji imaju najviše, a povećavati komunalne cijene svima. Svi oni koji su bili najglasniji oko prireza dižu non stop cijene komunalnih usluga, rekao je Tomašević i dodao da je u Bjelovaru poskupio od 1. srpnja odvoz otpada i to za 80 posto. Ondje je na vlasti HDZ-ov koalicijski partner.

Smrad iz kanalizacije

Dogradonačelnik Luka Korlaet kazao je da je procjena bila da nije bilo potrebno da se aktivira viša razina civilne zaštite i da situacija nije bila alarmantna i da je tvar, najvjerojatnije benzen izvučena na pročistaču i da nema onečišćenja okoliša. Dvije inspekcije i tko je uzročnik trebala bi objaviti inspekcija ovaj tjedan.

Tužba Ivice Lovrića

Bivši savjetnik dobio je na sudu presudu oko ocjenjivanja službenika. Smatrao je da je proces proveden na njegovu štetu i protuzakonito.

– Ne znam za tu presudu, ali ako je to tako onda je to dokaz zašto građani ove države najnižom ocjenom ocijenjuju pravosuđe. Shvaćete li s čim imamo posla? Čovjek dobije 4 tuži na sudu i dobije. Da sam ga ja ocjenjivao sigurno ne bi dobio četiri – rekao je Tomašević.

Stanje na Jakuševcu

– Sve što se radi na Jakuševcu se radi po istoj dozvoli. Ako je bio problem u dizajnu, onda je isti dizajn i na plohi 6.2 gdje je bio odron o kojoj Ivica Lovrić također laže. Mogu vam pokazati dnevnik u kojem piše da se na toj plohi odlaže od 2017. godine. Problem je postojao od početka odlaganja otpada. Problem se nikada nije riješio – zaključio je Tomašević.

Probijanje Branimirove

Na probijanju Branimirove u Sesvetama koja je obećana do kraja studenog, pa do kraja siječnja opet je probijen rok. Novi rok je travanj ove godine, odnosno 30.4., a razlog su nepovoljni vremenski uvjeti. Tijekom veljače će se spojiti kolektor nove dionice s postojećim dijelom Branimirove, a to će utjecati i na redovni promet, zato to planiramo izvesti tijekom školskih praznika krajem veljače. Radovi će trajati desetak dana.

– Za drugu i treću fazu riješavamo imovinsko-pravne odnose. Izgledno je da ćemo krenuti s trećom fazom. I prva i treća se spajaju na bočne ulice i moći će se koristiti i prije dovršetka punog profila. U drugoj fazi je i zahtjevni vijadukt. Imamo problema s imovinsko-pravnim odnosima koji su najkompliciraniji dio projekta – pojasnio je dodatno.

