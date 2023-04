'Smanjili smo miješani otpad za trećinu, napisali smo 1300 kazni da oni savjesni ne ispadnu budale'

Da je netko prije šest mjeseci rekao da će Zagreb smanjiti količinu mješanog otpada za trećinu, pomislili bismo da je lud, kazao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević komentiravši, kako kaže, ogroman uspjeh prvih šest mjeseci novog modela za otpad u metropoli.

To je samo početak, istaknuo je Tomašević, najavivši daljnju prilagodbu rasporeda odvoza. Bokseva je pedesetak, i taj će se broj povećati, naglasio je. Oko 50% spremnika je u zadnjih godinu dana uklonjeno s javnih površina čime su ulice postale prohodnije, kazao je spomenuo podzemne spremnike.

Na redovnoj konferenciji osvrnuo se i na ostale gradske teme poput najma poslovnih prostora u centru Grada, ali i sistematizaciji u Holdingu, bolnici Sveti Duh te stanju s obnovom.

O modelu za otpad

Gradonačelnik je konferenciju počeo osvrtom na 6 mjeseci novog modela otpada.

- Masa miješanog komunalnog otpada je u veljači 2023. manja za 33% u odnosu na rujan 2022. godine. Otkako smo krenuli s novim modelom smanjili smo količinu otpada za jednu trećinu. Po tome niti jedan grad, a kamoli najveći u Hrvatskoj, nije uspio u tako kratkom roku smanjiti količinu otpada - kazao je uvodno.

Dodao je i kako količina varira od mjeseca do mjeseca.

- Što se tiče plastike, ako uspoređujemo na godišnjoj razini, prikupljeno je 40% više plastike, kod papira je povećanje od 9% u odnosu na rujan 2022. budući da se papir odvajao i prije - napomenuo je Tomašević.

Ocijenio je kako je većina građana prihvatila model i da oko 80% građana koristi plave vrećice te je prodano oko 16 milijuna plavih ZG vrećica. Podatak je to koji dolazi s terena i razlikuje se od kvarta do kvarta. Osvrnuo se i na kazne koje se dijele ako se ne koriste plave vrećice.

- Od siječnja do ožujka je izdano oko 1300 kazni, a što se tiče broja odvoza netočna je informacija da je smanjen broj odvoza, a povećana cijena jer je nekim znatno pojeftinila usluga, a manjem broju je zbog fiksne naknade i vrećica poskupjela usluga. Broj odvoza ukupno se nije smanjio. U prosjeku po kućanstvu je 16 odvoza mjesečno, posebice plastike i papira, dok je odvoza miješanog odvoza manje. Po tome je Grad Zagreb u vrhu što se tiče RH - nastavio je.

- Još dva testna podzemna spremnika će se otvoriti u centru ovih dana, a natječaj za preostale spremnike on će biti gotov u svibnju nakon što je ponovljen - rekao je.

Napomenuo je kako je ovo ogromna promjena u odnosu na nešto što se nije mijenjalo godinama, komentiravši kako je zadovoljan postignutim rezultatima.

- Ipak, mislim da imamo još posla, da se postavi još bokseva i spremnika, rezultate daju i kazne koje nam nisu drage, ali oni koji plaćaju i drže se reda bi bili budale da nema nikakvih posljedica za onih koje to ne rade - komentirao je.

Ponovno se osvrnuo i na kazne, dodavši da nije izdana niti jedna kolektivna kazna zbog toga što je netko od susjeda nepropisno odložio otpad, iako za to postoji mogućnost.

- Inzistiramo na individualnoj odgovornosti i za to se pretražuje sadržaj vrećice kao i svugdje u Europi, a koriste se i kamere kod utvrđivanja prekršitelja. Fokusirali smo se na poslovne korisnike jer smo primijetili da izbjegavaju model. Kada kazne izdamo, gotovo nitko se ne žali što znači da smo očito precizni u utvrđivanju odgovornosti - kazao je.

Vozi li se plastika jednom tjedno, budući da su kontejneri na nekim lokacijama prepuni, što dokazuju i brojne fotografije.

- Odvozi se i po 4-5 puta tjedno na nekim lokacijama - rekao je Tomašević.

O najmu poslovnih prostora

Druga tema u uvodnom izlaganju koje se dotaknuo Tomašević jest o poslovnim prostorima.

- Radi se o uvođenju reda u zakupe poslovnih prostora u Gradu. Imamo situaciju da oni koji su započeli zakup u 90-ima imaju tri-četiri puta niže cijene od tržišnih. Nije normalno da dva kafića jedan uz drugi imaju prostor u najmu po različitim cijenama. Tako se stvara nelojalna konkurencija i to nije racionalno upravljanje imovinom. Ne radi se o povećanju, nego o izjednačavanju cijena. Ne vidim razlog da imamo dvije banke jednu u prostoru Grada koja plaća najam prostora tri puta manje od one koja je u privatnom prostoru - rekao je.

Deficitarne djelatnosti neće osjetiti povećanje jer će se njima najam subvencionirati, najavio je gradonačelnik. Novost je i da će se svakih 5 godina provoditi natječaji za prostore, a ne da se ugovori stalno produljuju u nedogled. Moći će se eventualno jednom produžiti. Prilikom tih natječaja Grad će nuditi cijenu 20% nižu od tržišne. Zaključak je usvojen, ali novi sustav će na snagu stupiti za šest mjeseci kako bi poslovni subjekti mogli imati dovoljno dugo prijelazno razdoblje.

Osvrnuo se i na sezonsku prodaju jagoda, zbog koje su se pobunili prodavači jer je štandova manje ove godine.

- Cilj nam je bio zaštititi lokalne proizvođače, te uvesti red kroz natječaj za dodjelu štandova i izmijenili smo kriterije tako da se potiče lokalne domaće proizvođače - rekao je.

Usporedio je to i s neredom oko štandova za Advent i optužnica koje su u tom slučaju stigle.

O sistematizaciji

Postignut je dogovor oko sistematizacije, koliko će to stajati proračun, prvo je to pitanje za Gradsku upravu nakon potpisane sistematizacije u ZET-u i Zagrebačkom holdingu.

- Krajem siječnja smo preuzeli to kao obavezu i to je postignuto unutar dva mjeseca i u ZET-u prošloga petka je potpisana prva cjelovita sistematizacija u povijesti te tvrtke što je svojevrsni "clean start". To nema neke velike efekte na plaće radnika. Što se tiče ukupne vrijednosti, ona je planiranih osam milijuna eura, a u ZET-u je nešto manje od dva milijuna eura - kazala je zamjenica Dolenec.

O pješačkim zonama

Tko kontrolira pješačke zone?

- Promet u mirovanju kontroliraju gradski redari, promet u kretanju kontrolira policija koju smo zamolili da pojača kontrole na kritičnim točkama kao što je Teslina. Pješačke zone su nam programski vrlo važne i osim proširenja pješačkog dijela na Masarykovu, a u pripremi su projektni za trajno uređenje Stare Vlaške i male Martićeve - odgovorio je zamjenik Luka Korlaet.

O bolnici Sveti Duh

Tomašević je rekao kako nema informacijama o inspekcijskim nadzorima u ovoj gradskoj bolnici koje se provode, iako su inspekcije redovne u bolnicama.

O obnovi

Kakva je situacija nakon izmjena zakona i potenciranja samoobnove?

- Moram reći da je Grad zadužen za obnovu javnih zgrada, što se tiče privatnih tu smo obvezni sudjelovati 20% u iznosu obnove i to i činimo. Dobivam informacije s terena da je samoobnova prema kojoj se stanari ne moraju zaduživati ubrzala cijeli proces. Razgovarao sam s GSKG-om iz kojeg su mi rekli kako je taj model prepoznat kao najbolji i najučinkovitiji. Danas na tribinama Grada Zagreba je upravo tema kako još dodatno ubrzati obnovu - odgovorio je Korlaet.

O školama

Država uskoro raspisuje NPOO poziv za škole, postoji li popis škola koje će se prijaviti.

- Na polovini mandata jasno smo pokazali da nam je prioritet ulaganje u odgoj i obrazovanje. Ono što resorno ministarstvo najavljuje više od godinu dana jest da će podržati dogradnju postojećih i izgradnju novih škola kako bi se prešlo u jednosmjensku nastavu. Najavljeno nam je kako će fokus natječaja biti na osiguranje jednosmjenske nastave. Što se tiče Glazbene škole u Sesvetama, svjesni smo da postoji inicijativa da se škola preseli u bivši prostor tvornice Sljeme. Taj smo prostor uvrstili u strateške projekte Grada Zagreba, što značimo da želimo pokrenuti proces izrade Urbanističkog plana što je preduvjet da se taj projekt realizira. Problem imaju i druge umjetničke škole koje također nisu obuhvaćene natječajem iz NPOO - kazala je zaključno Dolenec.