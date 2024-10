UŽIVO Tomašević predstavio novi projekt: 'Ovo još niste čuli'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održavaju konferenciju za medije na temu ulaganja u promet, a nakon toga održat će i redovnu konferenciju.

– Desetljećima se nije ulagalo i potrebno je obnoviti gotovo sve, mostove, nadvožnjake, podvožnjake, plinske cijevi, ceste...Više puta sam govorio da cijevi koje smo ovo ljeto mijenjali u Ilici su bile stare 130 godina. Ako je takvo stanje u glavnoj ulici, jasno je u kakvom je grad stanju – kaže Tomašević.

– Prometne gužve kojima svjedočimo rezultat su izostanka planiranja i podinvestiranja, ali isto tako su rezultat trenda rasta broja uatomobila u Zagrebu – smatra gradonačelnik. U 10 godina, trend rasta je 34 posto, dodao je. Dobar dio europskih metropla, kaže, bilježi puno manji rast, a neki i preokreću trend i smanjuju broj automobila uz ulaganje u javni prijevoz.

– Radovi na Sarajevskoj kreću sljedeći tjedan, to će biti novi južni ulaz u grad. Mnogo se o tome pričalo, ali mi to realiziramo. Vrijednost radova je 25 milijuna eura bez PDV-a, od čega na cestu ide 12,5 milijuna eura. Sljedeći tjedan kreću radovi na cesti, a vrlo brzo će i na pruzi koja je vrijedna 10,5 milijuna eura – kaže Tomašević. Rok za završetak je kraj 2025. godine, napominje.

– Na zapadu grada je bitan Jarunski most, zapadno od jezera Jarun. Završavmo imovinsko-pravne odnose, mijenjamo lokacijsku dozvolu i idemo u projktiranje, bit će gotov do kraja 2028. godine. U GUP-u se nalazi od 80-ih godina, nitko ga nije realizirao do sada. On će znatno rasteretiti Jadranski most, Horvaćansku, Selsku te Ljubljansku aveniju. Imat će tri trake u svakom smjeru i tramvajsku prugu, a u Zagrebu samo preko dva mosta može preći tramvaj, ovo će biti treći. Napravit ćemo koridor tako da dođe do dječje bolnice u Blatu – objašnjava.

U GUP-u je i most u Savskoj Opatovini, dodaje, on će biti idući na redu. S istočne strane Jaruna, kaže, bit će pješačko-biciklistički most koji će spojiti Arenu i Jarun.

– Podvožnjak Medpotoki će omogućiti novu vezu sjevera i juga – kaže. Radovi bi trebali započeti iduće godine, dodaje, a trajat će 18 mjeseci.

– Ova ideja se pojavila prije 100 godina, no bilo je problema. To smo do sada rješavali u miru i tišini. Dakle, nova Šarengradska će imati četiri automobilske trake i dodatne u zonama raskrižja kao i pješačke i biciklističke koridore. Prva dionica će biti izgrađena od Vukovarske do Zagrebačke ceste, napravljeno je idejno rješenje. Početak radova bi trebao biti početkom 2026. godine, dodaje.

– Prijektira se garaža u Klaićevoj, ispod igrališta, imat će oko 800 mjesta. Ispod Paromlina će biti 350 mjesta. Radimo pripremne radnje za garažu ispod Trga Franje Tuđmana – kaže. Nastavljamo s modelom blokovskog parkiranja, dodaje. U javno savjetovanje je došlo 318 prijedloga, bilo je različitih primjedbi, kaže, brojne su usvojene.

– Spojili smo 2A i 2B, 3A i 3B te 4A i 4B kako bi povećali blokove i omogućili lakše pronalaženje parkinga unutar bloka – objašnjava.