UŽIVO Tomašević: Ulažemo 100 milijuna eura u 26 novih vrtića

Gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima otvara Dječji vrtić Markuševec u Sesvetama u Ulici Vladimira Vidrića. Imat će sedam skupina, pet jasličkih i dvije vrtićke, s velikim dvorištem koji će moći primiti 100 djece i 28 djelatnika.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

–Ovo je drugi vrtić koji otvaramo kao nova gradska uprava, a do kraja godine otvorit ćemo još dva. Bitno je i to što ćemo u nekoliko godina uložiti više od 100 milijuna eura u projekte 26 vrtića od čega će se 80 posto financirati iz proračuna što se niakd nije dogodilo u povijesti - najavio je Tomašević.

U tijeku su radovi na još sedam vrtića, dodao je. Odranski Obrež će biti otvoren do kraja godine i Sesvetska Selnica, potom Ivanja Reka, Žitnjak, Sesvetski Kraljevec, Sveta Klara i Novi Retkovec do početka nove školske godine. Pet projekata je u procesu javne nabave, Sesvetska Sopnica, Cerje, Studenstki grad, Trnava i Gajnice. Svi spomenuti vrtići trebali bi biti gotovi do početka iduće pedagoške godine.