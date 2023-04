Uz novi vodič 'Street Art & Graffiti' obiđite 36 street art lokacija s djelima 50-ak autora

Niz novih radova po metropoli, posebice onih koji dokazuju da se ulična umjetnost razvija i izvan centra, povod su da se dvije godine nakon prvog "Street Art & Graffiti" vodiča objavi i njegov nasljednik, govori urednik drugog izdanja Krešimir Golubić, pod djelima potpisan kao Leon GSK. U vodič za 2023./2024. uvrstio je 36 lokacija reprezentativnih umjetnina brojnih domaćih i stranih imena, njih oko 50, kao što su Lunar, Lonac, Tea Jurišić, Alba Miočev, OKO, Boris Bare…

Turističke atrakcije

Podijeljen je u dva segmenta, umjetnost u frekventnijim dijelovima grada te radove u kvartovima, lokacije su označene na karti, a uz svaki mural ili grafit stoji QR kod koji vodi do informacija o autorima. Novost su i kratki intervjui, i to s Mane Meija, Fihes Invasion i yo.pecador, a sve to stalo je na nešto više od 50 stranica posvećenih, kako kaže Golubić, najbrže rastućem smjeru u povijesti umjetnosti koji ima vjernu bazu ljubitelja i pratitelja scene.

– Jako puno ljudi zanima gdje mogu pogledati radove, posebice one koji su obilježili neki kvart ili su ih, primjerice, vidjeli na društvenim mrežama, a nisu znali gdje se nalaze. Trebalo je to ponovno postaviti kao dokument vremena jer znamo da ulična umjetnost neprestano nastaje i nestaje. Naravno, vodičem želim podržati kolege umjetnike, pružiti recentno štivo koje će zanimati Zagrepčane, a koristit će i turistima jer imamo i prijevod na engleski – ističe Golubić.

22.4.2023., Zagreb - Predstavljanje novog izdanja zagrebackog turistickog vodica "Zagreb Street art & Graffiti guide 2023/24”, autora Kresimira Golubica u knjiznici Marina Drzica. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na vodiču koji stoji 12 eura radilo je nekoliko entuzijasta, a ideja je projekta da se Zagrepčani i njihovi gosti bolje upoznaju s bogatom scenom ulične umjetnosti u metropoli. A novi radovi niču gotovo svakodnevno, posebice na mjestima poput prolaza do Zakmardijevih stuba ili pak kompleksa Medike u Pierottijevoj, koja su postala prave male galerije na otvorenome. Hit su i novi portreti na pročeljima škola poput Adolfa pl. Mošinskog u Varšavskoj ili Marina Držića u Nalješkovićevoj, ali i radovi koji su osvanuli u kvartovima poput Srednjaka i Knežije.

3.2.2023., Zagreb - Mural Marina Drzica na OS Marina Drzica koji su naslikali street art umjetnici Kresimir Golubic i Leonard Lesic. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

22.01.2022., Zagreb - Tea Jurisic i Lunar, eminentni hrvatski umjetnici potpisuju novi mural na zagrebackoj Kustosiji koji nas s nostalgijom vraca u osamdesete. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Golubić upravo u potonjem ističe niz murala nastalih u sklopu projekta "Susjedovanje", koje je oslikavalo šestero afirmiranih umjetnika. Mjesto na naslovnici vodiča pak zaslužio je mural na Kustošiji nazvan "A melody from a past life", svojevrsni hommage odrastanju u Zagrebu osamdesetih.

– Baš takvi radovi koji nisu u centru grada ili nadohvat ruke imaju neku posebnost jer se do njih mora potegnuti da biste ih otkrili, a mislim da će vodič u tome puno pomoći. Dosta se crta po Zagrebu, ali i po cijeloj zemlji, to je zaista nevjerojatno pozitivan trend kojemu svjedočimo posljednjih nekoliko godina. Metropola i dalje prednjači, možda čak i u regiji. Umjetnici rade odlične stvari, scena je i te kako narasla i bila bi šteta da se to ne ovjekovječi na jednome mjestu, kao podsjetnik na sve što smo imali, ali i poticaj da se street art nastavi razvijati – poručuje Golubić.

Bira se i najbolji mural

Problem je, međutim, što u Zagrebu ne postoji službeno legalno mjesto za oslikavanje, a Ljubljana ih, primjerice, ima čak 17.

– Ondje su donijeli uredbu o lokacijama, koje su označene i na gradskim stranicama, i točno se zna gdje se može slikati. S druge strane, kada vodim radionice, polaznicima moram reći da dođu k meni u garažu kako bi mogli vježbati jer legalno mjesto za tako nešto ne postoji – govori Golubić. Stoga mu je želja osvijestiti da Zagreb živi uličnu umjetnost pa uz grafiti radionice organizira i ture kao nišnu turističku atrakciju koju su dobro prihvatili i domaći i gosti.

– Važno je da se ne zanemari da Zagreb ima što ponuditi. Možda nemamo radove Banksyja kao neke druge europske metropole, ali naši umjetnici imaju povijest i kontekst koji je zanimljiv svima koji čuju priču zagrebačke ulične umjetnosti – zaključuje Golubić.

Sa suradnicima s portala Urbano.hr pokrenuo je i izbor najboljeg street art djela. Možete se uključiti tako da fotografirate grafit ili mural u svom kvartu i pošaljete prijedlog na Urbano.hr. Svi prijedlozi svrstani su u galerije prema kvartovima pa za njih možete i glasati. Žiri će potom izabrati najbolje djelo iz svakoga kvarta koje ulazi u završni izbor, a proglašenje će biti 31. svibnja, na Dan grada.