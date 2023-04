Klimatski aktivisti crtali grafite u uredima bankama: Optužili ih da su 'klimatski kriminalci'

Klimatski aktivisti su u ponedjeljak iscrtali grafite u uredima američkih banaka Citigroup i Bank of America u New Yorku, optuživši ih da su "klimatski kriminalci" dan uoči godišnjih sastanaka dioničara tih kreditnih institucija. "Najveće banke u svijetu ulažu stotine milijardi dolara u novu infrastrukturu za fosilna goriva. Ja u pravilu nisam osoba koja voli izlaziti na ulicu i raditi stvari poput ove, no imam unučad i zabrinut sam za njihovu budućnost", rekao je Jim Gordon, jedan od prosvjednika ispred ureda banke Citigroup na Manhattanu.

Iza Gordona, radnik Citigroupa je čistio prozore na kojima su sprejom ispisane poruke poput "klimatski kriminalac" i "Spasimo Amazoniju". Prosvjednici su bili iz skupina Climate Organizing Hub, Extinction Rebellion, Green Faith, Oil and Gas Network i Stop the Money Pipeline, napisali su u priopćenju. Planirali su održati prosvjede pred sjedištem najvećih američkih banaka u ponedjeljak prije njihovih godišnjih općih skupština u utorak, uključujući Citigroup u New Yorku, Bank of America u gradu Charlotte u Sjevernoj Karolini i Wells Fargo u San Franciscu.

Najveće američke banke osigurale su bilijun dolara za projekte s fosilnim gorivima od 2016., rekli su prosvjednici. Raste pritisak na velike banke u Sjedinjenim Američkim Državama da prestanu financirati takve projekte. Postupci ispred najvećih banaka korespondiraju s nekoliko rezolucija dioničara, kojima se banke poziva da prestanu financirati nove poslove s naftom, plinom ili ugljenom. Neke svjetske kreditne institucije su promijenile svoju politiku: britanska banka HSBC je u prosincu prošle, a Danske Bank je ove godine objavila da prekida financirati projekte iskorištavanja fosilnih goriva.

