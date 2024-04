Udruga privatnih predškolskih ustanova: 'Stotinu eura veće subvencije nisu dovoljne, privatni vrtići dižu cijene'

Svaki mališan koji polazi privatni ili vjerski vrtić u metropoli bit će subvencioniran s dodatnih sto eura. Nova je to odluka zagrebačke vlasti u sklopu koje će Grad u cijeni privatnih i vjerskih dječjih vrtića sudjelovati s iznosom do 370 eura mjesečno. Odnosno, pokrivat će do 85 posto njihove prosječne cijene, ovisno o prihodima roditelja.

Pratiti rast plaća

Treće je to povećanje subvencija ove vrste u mandatu aktualne uprave, kako je istaknuo gradonačelnik Tomislav Tomašević, a u sklopu prijedloga izmjena programa javnih potreba trebalo bi se naći na dnevnom redu iduće Skupštine, koja će zasjedati krajem travnja.

– Ovim povećanjem svaki privatni vrtić mjesečno će od Grada primati i do 20.000 eura više nego dosad, čime im pomažemo da prate rast plaća u gradskim dječjim vrtićima. Privatni vrtići samostalno određuju svoje cijene, ali zato smo znatno povećali subvencije kako te cijene ne bi dizali – rekao je Tomašević.

Poskupljenja u brojnim privatnim vrtićima, među kojima je i novozagrebački "Mali istraživač", podsjetimo, najavljivana su još prošlog ljeta. Njegova ravnateljica Ljiljana Vukšić, koja je i predsjednica Udruge privatnih predškolskih ustanova, kako smo nedavno pisali, lani je u studenom kazala kako će se taj plan provoditi od početka travnja, što je sada, unatoč odluci gradske uprave, i realizirano.

Naime, nova ekonomska cijena programa, umjesto 553 eura, sada iznosi 800, a svota koju plaćaju roditelji ovisi o prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva koji određuje razinu subvencije Grada. U slučaju privatnih vrtića može se kretati od 172,54 do 232,26 eura, a iako su novim povećanjima ti iznosi smanjeni, u udruzi nisu u potpunosti zadovoljni gradskom odlukom. Naime, kako upozorava Ljiljana Vukšić, između stvarnog iznosa subvencije po djetetu u gradskim i privatnim vrtićima i dalje postoji nesklad.

– Razlika je bila u 200 eura, a iako je sada dvostruko manja, još je prisutna. Naravno, ne možemo odbiti tih 100 eura povećanja, ali ono ide roditeljima. Od 48 privatnih vrtića u gradu, njih 46 složilo se s povećanjem ekonomske cijene, uvjetovano ponajprije iznimnim rastom plaća koje mi kao privatni sektor moramo poštovati ako želimo zaštititi svoje poslovanje. Jer ako smo mi u plaći startno 200 ili više eura u zaostatku, za očekivati je da naši zaposlenici prijeđu u gradski sektor koji, kao i privatni, vapi za zaposlenicima jer na tržištu trenutačno nedostaje više od 400 odgojitelja – ističe Ljiljana Vukšić.

Idući sastanak u rujnu

Na idućem sastanku s gradskom upravom, dodaje, koji bi se trebao održati u rujnu, zatražit će statističke podatke o subvencijama u gradskim vrtićima te sukladno tome predložiti iznose za privatni sektor kako bi se izjednačili.