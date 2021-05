U četiri vijeća većina Možemo! ovisi o nezavisnima, Mostu, V. Škare Ožbolt

Ništa prije drugog kruga. Takvu su uputu dobili novoizabrani vijećnici platforme Možemo! u gradskim četvrtima od svojih “nadređenih”. Dakle, prije 30. svibnja ne smiju pregovarati o koalicijama unutar vijeća. Razlog? Tada će imati jaču poziciju za pregovaranje. A dok izbjegavaju razgovore s drugim vijećnicima, druže se s građanima u organiziranim susretima u svojim kvartovima. I čekaju novi stav s vrha kako se postaviti u onim četvrtima gdje će imati problema s formiranjem većine. Naime, unatoč tome što su možemovci pobijedili u 16 od 17 četvrti, u četiri od pet gdje su imali najveći postotak morat će razgovarati i s nekim opcijama koje baš i ne pripadaju njihovu svjetonazoru. No, rekli bi, bit lokalih izbora nije u ideologiji, već u potrganoj klupici u parku, nedostatku kanalizacije i rupi u pločniku pa tako nisu nevjerojatne koalicije “lijevih” i “desnih”, do čega bi u sljedećim tjednima moglo doći, a o čemu se već razmišlja.

Nije važno tko je plav, crven...

Situacija za Možemo! nije riješena u Gornjoj i Donjoj Dubravi, Sesvetama, Podsljemenu i Brezovici, jedinoj četvrti u kojoj je najviši postotak postigla stranka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. U Sesvetama, primjerice, bandićevci pušu za vrat možemovcima i imaju svega jedan mandat manje. Možemo! od 19 vijećnika ima njih pet, BM365 četiri, HDZ i MOST po tri, Domovinski pokret dva, a SDP i lista Vesne Škare Ožbolt po jednoga. U toj četvrti Možemo! ni uz partnerstvo sa SDP-om nije blizu većine, a birati, dakle, može između Bandićeve stranke, na čijem su se kritiziranju izgradili, njihova donedavnog koalicijskog partnera HDZ-a, DP-a, protiv kojeg se “pripetavaju” u utrci za gradonačelnika ili Mosta i Ivana Dokše, nositelja liste bivše ministrice pravosuđa. Upravo u posljednje dvije opcije mnogi vide potencijal za formiranje većine. I povrh svega, naglašavaju oni s kojima smo razgovarali, jedini se Most i Vesna Škare Ožbolt nisu još definirali na koju će stranu stati i koga podržati.

– Takve koalicije nisu ništa neprirodno, ako se govori o kvartovskim problemima, nije bitno tko je plav, a tko crven – kaže Ivan Dokša i dodaje da mu koaliciju još nitko ponudio nije, ali da mu je logično, bude li to moguće, da većina u četvrti bude ista kao i u Gradskoj skupštini kako bi se projekti učinkovitije rješavali.

– Uostalom, bit ću uz onog tko obeća da će učiniti najbolje za Sesvete – ističe Dokša.

U ponudi dva tabora

U Gornjoj Dubravi, neslužbeno doznajemo, formirana je pak tzv. gubitnička većina od stranaka HDZ, BM365, Domovinski pokret i Most, koji zajedno imaju 10 od 19 vijećnika. Još je jedan mandat osvojila stranka Vesne Škare Ožbolt, a SDP i Možemo! zajedno ih imaju osam. Borbe se vode i u susjednoj Donjoj Dubravi, gdje većina ovisi o neovisnom kandidatu Toniju Bošnjakoviću, koji je u vijeće ušao nakon što su ga susjedi prepoznali u borbi za park, te Alinu Kavuru, vijećniku Vesne Škare Ožbolt.

– Možemo! i SDP kod nas imaju sedam vijećnika, HDZ, BM365 i DP svatko po dva i Most jednog. Da se oni svi skupa udruže, dobije se jednak omjer snaga. Zvali su me već zbog dogovora, ne zanima me stranka, već što možemo učiniti za dobrobit Dubrave – kaže Bošnjaković.

Birati može i Krešimir Kompesak, donedavni šef četvrti Podsljeme, koji je izišao iz Bandićeve stranke i na izbore išao kao nezavisni. Osvojio je tri mandata, a Možemo! četiri. Dva vijećnika ima HDZ, a po jednoga DP i BM365, tako da njegova tri odlučuju o većini, s kim god da “išao”.

– Kako god, moj je uvjet da i u ovom mandatu budem predsjednik četvrti – kaže Kompesak.