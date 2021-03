Troskot: Zagrebačke promenade smanjit će prometne gužve i povezati grad

Mostov kandidat za gradonačelnika Zagreba, Zvonimir Troskot, predstavio je danas pored potoka Črnomerec, "Zagrebačke promenade", odnosno njihov projekt uređenja šetnica i biciklističke infrastrukture uz zagrebačke potoke. Radi se o mreži zelenih rekreacijskih oaza uz spomenute potoke koji su, kako tvrdi, prirodno bogatstvo metropole.

Zagrebačke promenade, sitiču, značile bi vraćanje potoka građanima, veću povezanost mnogih dijelova grada, smanjenje prometnih gužvi, snažno povećanje biciklističkih trasa i prostora za rekreaciju općenito.

„Europske metropole jako puno ulažu u razvoj zelenih javnih površina, šetnica i biciklističkih staza i krajnje je vrijeme je da u Zagrebu napravimo jednu rekreacijsku zonu gdje će se građani moći opustiti i relaksirati. Zato smo u Mostu Zagreb razvili ideju Zagrebačkih promenada. Riječ je o revitaliziranim zagrebačkim potocima uz koje bismo napravili paralelno šetnice i biciklističku infrastrukturu kako bismo mogli spojiti određene kvartove koje zagrebački potoci prirodno spajaju i to bez da ih ometa javni prijevoz“, rekao je Troskot i dodao kako bi se uređenim Zagrebačkim promenadama ljudi mogli kretati nesmetano od Jaruna do Podsuseda, Stenjevca, Trešnjevke, Črnomerca.

Foto: Most Zagreb

„Kao što bismo radili Zagrebačke promenade i spajali sjever sa jugom Zagreba, napravili bismo i biciklističke staze na relaciji istok-zapad i tako dobili jedan premreženi sustav biciklističke infrastrukture i na taj način potaknuli ljude da se što više bave sportom rekreacijom te uz to smanjili i prometne gužve“, objasnio je.

Potok Črnomerec, dodaje, spaja tri ZET-ova okretišta.

"Okretište Črnomerec, zatim tri kilometra dalje uz potok Črmomerec nalazi se okretište Ljubljanica i onda sljedeća dva kilometra uz potok Vrapčak i Savu dolazi se do okretišta na Savskom mostu. Cilj je ovo cijelo područje povezati revitalizirnim potocima” kaže Troskot.

Naveo je i kako se blizu okretišta Črnomerec nalazi zapuštena željeznička postaja Kustošija koju će strateški uključiti u projekt Zagrebačkih promenada.

„Napravit ćemo intermodalni putnički terminal koji bi spajao okretište tramvaja na Črnomercu sa željezničkom postajom Kustošija, a to bismo sve povezali sa Zagrebačkim promendama“,objasnio je Troskot.

Ponudio je i prometna rješenja, bez kojih kaže, obnova Zagreba neće biti moguća.

„Povećali bismo frekvenciju samih putničkih vlakova da idu svakih 15 minuta i to od pet ujutro do jedan sat ujutro sljedećeg dana. Povezali bismo željeznička stajališta sa okretištima. Napravili bismo i nešto što se zove gradska autocesta, a to bi bila Ljubljanska, Zagrebačka i Slavonska avenija bez semafora. Takvo jedno rješenje iziskuje denivelacije. Kad postanem gradonačelnik, jedna od strategija će biti suradnja Grada sa željezničkim poduzećima. Ta nesuradnja koju smo godinama gledali, je dovela do ovako starih pruga i do toga da građani nemaju poticaja koristiti željeznički promet“, zaključio je Troskot.