Trojica policajaca u Zaprešiću brutalno zlostavljala migrante: Prebili ih i opljačkali, uhićeni su

VOZI SVE DO 7. SIJEČNJA

Razgovarali smo s prvom ZET-ovom 'Tetom Mraz': 'Uživam uveseljavati djecu, a u tramvaju je uvijek odlična atmosfera'

Veseli božićni tramvaji kreću s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, a vozi trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice, priliku provozat se njime Zagrepčani imaju sve do 7. siječnja