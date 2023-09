Tomašević: Mogli bismo riješiti problem kompostane do kraja mandata. Imamo dvije opcije

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ove nedjelje gost je HTV-ove emisije Nedjeljom u 2. Tomašević se dotaknuo problema u Zagrebu, a na samom početku se osvrnuo na Sandru Benčić koja je predstavila svoju kandidaturu za premijerku Hrvatske na nadolazećim izborima.

- Ovo je pravo vrijeme da se takve odluke donesu. Jednoglasno smo donijeli tu odluku, ona je jedna od koordinatorica Možemo!, moje ambicije jesu kandidirati se za drugi mandat u Zagrebu. Benčić je jedna od naših najprepoznatljivih političarki i ima kvalitete da bude izvrsna premijera. Nepotkupljiva je, hrabra i sve ono što Hrvatskoj treba - poručio je.

- Zanimljiva je ta koincidencija. U petak popodne je došlo do blokade i u subotu je već HDZ to objavio. Riječ je o 300 eura, ona je to riješila. Da barem HDZ duguje samo 300 eura, a mi vidimo ministre koji ne znaju gdje im je 2 milijuna eura, to je jedan vrtić. Ne mogu zamisliti ni da ne znam gdje mi je 200 eura. To je za ostavku - poručio je.

Tomašević se potom osvrnuo na problem odlaganja otpada u Gradu Zagrebu.

- Ovako više ne možemo funkcionirati, rekao sam da ću riješiti taj problem. Bedeković je bio kandidat za dogradonačelnika, a drugi je bio Pavlović iz udruge za koju ja nikad nisam čuo. Od početka su nas kritizirali - kazao je, dodajući kako problem Jakuševca ne mogu riješiti u ovom mandatu, no kaže kako nema nikakvih prekoračenja što se tiče opasnosti za građane i smrad.

- Sve radimo da to smanjimo. Toliko je stalno podmetanja i prepreka kad radimo takve projekte, ali postoji dobra šansa da bismo mogli riješiti problem kompostane do kraja mandata. Postoje dvije opcije na kojima radimo, a maknut ćemo i drobilicu s Jakuševca, kao što ćemo pokrenuti i pogon za odlaganje građevinskog materijala na Resniku - poručio je, dodajući kako je ponosan što ''doista rade sve što su naveli u svom predizbornom programu''.

