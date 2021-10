Tomašević raspisao natječaj za najam adventskih kućica: Evo detalja

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević raspisao je natječaj za najam adventskih kućica. Traje do 18. listopada, a u tekstu natječaja piše i popis lokacija sva kućice, njena kvadratura kao i iznos koji treba platiti za najam.

Osim toga, strogo je popisano i koliko stolova se može postaviti uz svaku kućicu i kojoj vrsti usluge je namijenjena – od one za prigodnu prodaju do one za prodaju slastica i ugostiteljskih proizvoda. Lokacije, odnosno mjesta se dodjeljuju na korištenje na razdoblje od 27. studenoga ove godine do 7. siječnja 2022.

Kućice će se tako moći unajmiti na Trgu bana Jelačića, Europskom trgu, u Bogovićevoj ulici, Gajevoj i na Strossmayerovu šetalištu, a početni iznos jednokratne naknade kreće se od 1000 kuna za one površine četiri kvadrata na Strossu sve do 30 tisuća kuna koliko valja izdvojiti za onu najveću kućicu od 15 kvadrata uz šest stolova. Potpuni popis može se vidjeti ovdje, a iz njega se može pročitati da na popisu lokacija nema Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, kao ni jedna od udaljenijih lokacija poput Maksimira.

Foto: Grad Zagreb

Ponudu na javni natječaj, stoji u tekstu, može podnijeti fizička osoba, fizička osoba obrtnik, pravna osoba i zajednica ponuditelja, a za sudjelovanje u javnom natječaju treba, između ostalog, dostaviti osnovne osnovne podatke, naziv lokacije te površinu za koju se dostavlja ponuda i javnobilježnički ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi.

Pravo prednosti imaju, pod jednakim uvjetima, branitelji uz uvjet da to mogu dokazati te da ne primaju prihode poput mirovine ili ako su nezaposleni. I, kako je već najavljivano, za postavljanje pokretnih naprava jednom ponuditelju može se dodijeliti najviše do 25 posto lokacija – mjesta na površinama javne namjene oglašenih u javnom natječaju. Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, zaključkom dodjeljuje lokaciju najpovoljnijem ponuditelju.

Natječajem je čak propisano kako kućice moraju izgledati.

"Na lokacijama – mjestima na površini javne namjene postavljaju se drvene pokretne naprave, bijele boje, dvostrešni krov, moraju biti prigodno ukrašene zelenim girlandama, osvijetljene nizovima LED dekorativnih žaruljica tople bijele boje (2700 K)", stoji u tekstu natječaja, na kojem su također dodane skice s rasporedom lokacija.