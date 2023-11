Tko je bombaš s Rudeša? Kriminalist: Istraga će se kretati u jednom smjeru

Tko je u subotnje poslijepodne došao u Aninu ulicu na Rudešu i bacio dvije ručne bombe u dvorište kuće ? Na ovo pitanje zagrebačka policija intenzivno traži odgovor. Podsjetimo, oko 17.25 eksplozija je odjeknula kvartom, uznemirila susjede i alarmirala policiju koja je u roku nekoliko minuta zatvorila područje u radijusu od 100 metara.

Bio je to znak da opasnost nije prošla. Četiri sata kasnije začula se još jedna detonacija. Ovoga puta protueksplozivna jedinica MUP-a neutralizirala je drugu bombu koja se nije odmah aktivirala. Oštećeno je pročelje kuće, jedan parkirani automobil te drugi u kojemu su od siline udara popucala stakla dok je u trenutku eksplozije prolazio pored kuće. U njemu su bili muškarac, žena i dijete, a pukom srećom nitko nije stradao.

– Svi smo se prepali, prvo se vidio bljesak i onda je grunulo. Tlo je zadrhtalo kao da je potres – prepričavali su šokirani susjedi dodajući da se ne osjećaju sigurno. I dan kasnije policijske snage su bile na terenu. Kojim putem će krenuti istraga, pojašnjava iskusni kriminalist Željko Cvrtila.

– Dosta odgovora policija već ima ukoliko zna kome je namijenjna eksplozivna naprava, odnosno tko je korisnik ili vlasnik kuće. Kod eksplozija i požara malo je materijalnih tragova koje ostaju, stoga će ključan biti operativni rad na terenu od razgovora s metom napada i svjedocima do izuzimanja snimki videonadzora ukoliko postoje – ističe Cvrtila.

Dodaje kako forenzičarima nije puno koristila druga bomba koja nije odmah eksplodirala.

– Vjerojatno je osigurač bio izvađen i ona je bila opasna, a to znači da se s vrlo visokom izvjenošću nikome nije dozvoljen pristup, a kamoli forenzičarima koji bi skinuli eventualni otisak počinitelja – pojašnjava kriminalist.

Činjenica da su bačene dvije bombe govori o izrazitoj namjeri nanošenja materijalne štete, ali ne i o pokušaju ubojstva jer onda bi se čekalo da meta naiđe.

– Ovako je riječ o svojevrsnom upozorenju uobičajenom u kriminalnim krugovima. Vrijeme izvršenja govori o rizičnom ponašanju počinitelja koje je moglo dovesti do kolateralnih žrtava. Teško je reći je li to posljedica bezobzirnosti ili manjka razmišljanja, u svakom slučaju ne mijenja kvalifikaciju kaznenog djela, već eventualno može biti otegotna okolnost kada dođe do suđenja – zaključuje kriminalist Željko Cvrtila.