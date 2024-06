Sutra počinje Ljeto kod Matoša, evo što vas očekuje

Ljeto kod Matoša, omiljena ljetna manifestacija koja će tijekom mjesec dana pretvoriti Trg braće Mažuranića u centralno mjesto zbivanja, počinje sutra. Brojni DJ-jevi i bendovi, raznovrsna ponuda hrane i hladnog pića na osam ugostiteljskih kućica, predstave, facepainting, radionice, animacije i sportske igre za klince, sve vas to očekuje gotovo punih mjesec dana, točnije do 27. srpnja Na Ljeto kod Matoša slobodno se može doći "mašuć' ruku", kažu organizatori. Bit će hlada, ležaljki, vreća za sjedenje, jastučića, opuštene atmosfere i pregršt besplatnog programa za velike, ali i male.

Na Mažurancu će srijedom i četvrtkom za glazbu biti zaduženi bendovi, a ostale dane DJ-jevi. Tako da jazz, funk, rock i pop ritmova neće nedostajati. Uživat će se u urbanim glazbenicima i bendovima kao što su Elvis Sršen & The Funkblasters, Toni Drama, Šleper šlager, Louise band, Laura Miletić, Tanja & Marko te Tina & Dalibor Acoustic, a na otvorenju pjevat će popularne Gelato sisters. Poznatu "Matoševsku" cabaret pozornicu rezervirali su i DJ Zozzo, DJ Bondža, DJ Kanca i DJ Xxxtended.Tu je i suradnja s udrugom Hortiart pa je već u nedjelju na rasporedu i sajam bilja uz prigodne radionice za biljkoljupce. Od 5. do 7. srpnja Mažuranac će ponovno ugostiti i festival "LADO na Mažurancu" koji je besplatan za sve posjetitelje.Djecu svaki dan spremno čeka posebno osmišljen dječji kutak u hladu. Predstave, kreativne radionice, znanstvene radionice Tinker Labs, animacije, sportske igre i facepainting sele u centar grada jer se festivali Caffe de Matoš i ZGodionica spajaju u jedan.

Tako su svaki radni dani od 16 do 19 sati i vikendi od 10 do 13 sati rezervirani za najmlađe. U goste dolaze i poznata škola engleskog jezika Helen Doron, tete pričalice iz udruge Smiješak za sve, Odgoj s Glazbom - Lana Marasović Zagreb Centar, Šareni svijet predstave i još mnogi. Radno vrijeme Ljeta kod Matoša bit će od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 23 sata, petkom od 16 sati do ponoći, subotom od 10 sati do ponoći te nedjeljom od 10 do 23 sata.