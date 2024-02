'Što su Tomaševićevi zaposlenici jeli u Baltazaru za 750 eura? Toliko o transparentnosti'

Nezavisna zastupnica Dina Vasić na konferenciji za medije u Skupštini grada Zagreba upozorila je na niz nepravilnosti u radu gradske uprave, osobito na netransparentnost Gradske uprave.

–Prije otprilike dva tjedna gradonačelnik je prezentirao „ultimativnu transparentnost kada govorimo o financijama“, „otvaranje prema javnosti na način koji je bez presedana“, „povijesni iskorak" u financijskoj transparentnosti na samo Zagreba nego i cijele Hrvatske“. Kad pogledate aplikaciju vidi se da je to ista aplikacija koju koristi na desetke gradova i općina u Hrvatskoj i to već i po godinu ili dvije. Libusoft cicom d.o.o. je izradio aplikaciju, ona se zove iTransparentnost. Jedino nije jasno zašto Grad Zagreb to skriva. Možda zato da se može lažno tvrditi da se neko čudo uvodi u Grad Zagreb - objasnila je D. Vasić. Ne radi se ni o kakvom povijesnom iskoraku, naglasila je, već o Zakonskoj obvezi, ističe.

–Zakon o proračunu propisuje objavu ovih podataka koji se vide na toj aplikaciji iTransparentnost, pri čemu propisuje i rok u kojem se ovo mora napraviti. A taj propisani rok je 20. veljače s time da se moraju objaviti podatci počevši od siječnja 2024. Dakle, Tomislav Tomašević je objavio ono što je po zakonu dužan objaviti i to 2 tjedna prije isteka roka u kojem je to dužan objaviti. Toliko o tezi da je ovo veliki projekt Grada Zagreba - kaže D. Vasić te dodaje kako se u aplikaciji se nalaze isključivo podaci kako to propisuje Naputak i ne pruža ništa više od toga.

Ne možete primjerice vidjeti ugovor na koji se odnosi plaćanje, nemate podatak o iznosu obveze iz ugovora, ne možete vidjeti niti koliki je to udio od te obveze iz ugovora to plaćanje koje se navodi u aplikaciji, nemate nikakve podatke o tome gdje je posao izvršen odnosno na što se to točno odnosi.

– Evo primjerice imate račun iz restorana Baltazar od 4.12. 2023., koji dospijeva 22. 2. 2024., za ugostiteljske potrebe Gradske skupštine na iznos od 755,50 EUR koji je plaćen s pozicije Stručne službe Gradske skupštine, programa Funkcioniranje Gradske skupštine – reprezentacija, a naravno da se ne vidi račun, ni tko je bio, niti što je jeo i pio. Gdje je tu ta neviđena transparentnost o kojoj priča Tomašević - pita se D. Vasić.

FOTO Pogledajte kako je Zagreb izgledao prije 10 godina

–Ne znam je li bio ikakav natječaj za ovu aplikaciju, tako da ne znam kako je i kada provedena nabava i koji su bili uvjeti za ovo, no ono što se vidi iz aplikacije je jedno plaćanje iz proračuna Grada Zagreba Libusoftu cicom za nešto što je opisano kao „održavanje“ sa stavke za računalne usluge. Možda gradonačelnik želi objaviti ugovor 1004/2023 koji je prema navodu iz aplikacije temelj za plaćanje ovog računa- dodala je. Potom se osvrnula na financijsku štetu te niz kaznenih prijava, kontinuirane upravne inspekcije nad radom gradonačelnika, kao i troškove sudskih sporova koji su u tijeku protiv gradske uprave.

–Kao pristaše pokreta „degrowth“, usporavaju procese u Gradu Zagrebu i efikasnost gradske uprave je maksimalno umanjena. Primarno do toga dolazi jer se velik broj ljudi nezakonito otišao u mirovinu ili premješten na radna mjesta s nižim koeficijentom. Slijedom toga najavljeno novo zapošljavanje od 400 novih zaposlenika bit će problematično jer nitko od kadrova koji poznaju rad gradske uprave neće moći prenijeti svoja znanja i vještine na mlađe generacije. Osvetnički pohod u koji je krenula ova gradska uprava pada na gotovo svakoj instanci. Iako se vole pohvaliti s „dobivenim“ sudskim sporovima, ne govori se o broju „izgubljenih“ sporova i financijskoj šteti koja proizlazi iz neadekvatnosti donošenja odluka "samo da se one don“su" ali i uslijed manjka konzultacija s pravnim službama - navela je. Zastupnica Vasić govorila je i o malverzacijama u Sportskom savezu Grada Zagreba.

–Na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji Gradonačelnik Tomislav Tomašević je izjavio da „nije upoznat sa stanjem u Sportskom savezu Grada Zagreba“ i da „je Savez udruga građana i da Grad ne može ništa napraviti“. Podsjećam da je SSGZ stopostotno ovisan o javnim novčanim sredstvima Grada Zagreba, da Grad Zagreb doznačava novac za plaće i zaposlenika Saveza, ali i trenera. Dakle, svaki euro koji se potroši u SSGZ je euro građana Zagreba, a prema podacima koje sam primila, postoji mnogo nenamjenskog trošenja od strane Glavne tajnice poput troškova smještaja u hotelima s 5 zvjezdica na putovanjima koja realno nemaju obrazloženje, odnosno nisu vezana uz posao sportske utakmice sportskog saveza, pa sve do zadnje scene gdje je ista tražila da joj se koeficijent plaće poveća sa sedam na minimalno devet obrazlažući time da ona u pravilu radi 4 posla, jer nikoga drugog neće zaposliti. Ta odluka je usvojena na sjednici Upravnog odbora. Sada s novim koeficijentom njezina je plaća preko 4000 eura neto što je veći honorar od onog kojeg imaju Premijer i Predsjednik države. Ovakvom odlukom omalovažava se kompleksnost radnih mjesta koja ona navodno paralelno obavlja - upozorila je.

Govorila je i o tzv 'specijalnoj policiji' koja je oformljena radi kontrole rada komunalnih redara.

–U jučerašnjem izdanju tjednika Nacional izašla je priča o „kontrolorima komunalnih radnika“. Gradonačelnik je na svojoj konferenciji za medije u utorak izjavio da je „cijela priča izvučena iz konteksta“ što je laž. Za namjerno počinjenje prekršaja od strane članova Možemo koji su dio vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora suodgovorni su pročelnik Stanko Kordić (Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove) i Željko Matijašec (Stručna služba Gradske uprave) jer su upravo to osobe koje trebaju voditi računa o postupanju prema Zakonu rada komunalnih redara, a ako je išta „izvučeno izvan konteksta“ samom Gradonačelniku, o tome treba voditi računa stručna služba Gradske uprave - zaključuje.

VIDEO: Zagrepčanka o ukidanju dvojnih cijena: ovo je živa konfuzija. Misle da je 5 eura 5 kuna