Što kada bi cijeli ožujak bio posvećen ženama? Jedan zagrebački muzej odlučio se upravo na taj potez

Iako se Dan žena službeno obilježio jučer, iz Muzeja grada Zagreba odlučili su kako će cijeli ožujak posvetiti upravo ženama pa su stoga proglasili Mjesec žena. U tu su svrhu pripremili niz događanja, a jedno od njih je i kreativna radionica Tijela na papiru koju vode Marina Bauer i Zrinka Šimičić. Sudjelovanje je besplatno.

Inspirirane djelima iz Zbirke hrvatskih slikarica rođenih u 19. stoljeću, plesna umjetnica Šimičić i likovna umjetnica Bauer osmislile su program koje kroz pokret i likovno oblikovanje tematiziraju odnos unutarnjeg iskustva tijela i njegove vanjske reprezentacije. Posebno se usredotočuju na žensko tijelo te položaj i ulogu žena kroz povijest slikarstva, povezujući ih s aktualnim društvenim kontekstom. Na radionicu možete svratiti 15. ožujka u 18 sati, a namijenjena je mladima od 15 od 25 godina.

Na Dan očeva, 19. ožujka, sprema se projekcija dokumentarnog filma Feminizam WTF. Riječ je o međunarodnom dokumentarcu na temu feminizma i rodne jednakosti. Kako bi izgledala prava jednakost, u kojem se smjeru razvijaju naša društva i zašto nas rasprava o rodnim odnosima zapravo toliko plaši, pitanja su kojima se vodi ovaj hit naslov. Ulaz na projekciju, koja počinje u 18 sati, je besplatan.

U muzeju će se održati i međunarodni skup Umjetnice i muzeji: prema novom muzeju umjetnica u Zagrebu i to 26. ožujka od 9 do 16 sati koji okuplja renomirane teoretičarke, istraživačice, kustosice i muzejske djelatnice u namjeri da se ispitaju različite koncepcije, strategije, prakse i učinci ženskih i rodnih muzeja, s osobitim fokusom na muzeje umjetnica. Izlaganja će pružiti uvid u povijest i kontekst nastanka ženskih i rodnih muzeja, njihove vizije i misije, strateške ciljeve i recepciju, kao i u suradnje i umrežavanja koje su realizirali na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Zainteresirani će moći poslušati i predavanje Gaby Franger, Else Oppler (1875. -1965.) – izuzetna umjetnica i to 27. ožujka u 10 sati. Ono donosi rezultate istraživanja Gaby Franger, zahvaljujući kojem su opus i život Else Oppler otrgnuti od zaborava. Iako je, u razdoblju od početka 20. stoljeća do uspostave Weimarske Republike, Else Oppler bila priznata dizajnerica i umjetnica, tragovi njezina djelovanja sveli su se tek na sporadične navode u stručnoj literaturi.

Istog dana u 18 sati ne propustite ni okrugli stol Rodna perspektiva u muzejima s predstavnicima/cama udruga i ustanova koje djeluju u području promicanja ženskih prava i rodne ravnopravnosti u svrhu izrade nove strategije Muzeja grada Zagreba i dugoročne suradnje. Podsjetimo i kako se do kraja mjeseca može pogledati izložba Catino 20. stoljeće koja prezentira životni put i stvaralački rad Cate Dujšin Ribar, žene snažne osobnosti, vrsne slikarice i pjesnikinje.

