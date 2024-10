Standard & Poor's podigao kreditni rejting Zagrebačkog holdinga na BB

Međunarodna agencija Standard & Poor's Global po četvrti put od restrukturiranja započetog 2021. godine, podigla je dugoročni kreditni rejting Zagrebačkog holdinga s B+ na BB, uz stabilne izglede, izvijestio je u utorak Zagrebački holding. U nomenklaturi agencije S&P ocjena BB znači razinu špekulativnog rejtinga, kod kojeg ispunjavanje obveza nije sigurno. Prva viša stepenica je BB+, također u području špekulativnog rejtinga, a potom slijedi investicijski rejting BBB-, koji označava adekvatnu kreditnu kvalitetu.

Agencija u izvješću navodi da Zagrebački holding nastavlja ostvarivati pozitivan EBITDA, što je rezultat uspješno provedenog restrukturiranja započetog 2021. godine. EBITDA za 2023. godinu iznosi 66 milijuna eura, dok je u 2022. iznosila 56 milijuna eura. Očekuje se da će pozitivna EBITDA biti zadržana i u 2024., s projekcijom od 48 milijuna eura, uz daljnji fokus na operativnu učinkovitost. EBITDA je dobit prije kamata, poreza i amortizacije (engl. Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization). To je jedan od pokazatelja poslovne uspješnosti tvrtke s naglaskom na likvidnost, koji uzima u obzir amortizaciju kao nenovčani trošak.

Agencija naglašava kako je Zagrebački holding uspješno premostio izazove likvidnosti kroz refinanciranje klupskim kreditom u rujnu 2022. godine kada je kratkoročni dug zamijenjen dugoročnim te uspješnim refinanciranjem obveznica u srpnju 2023. godine.

Također, ističe da je zbog pozitivnih inicijativa unazad dvije godine, revidirala pokazatelje kojima mjeri uspješnost upravljanja Zagrebačkim holdingom s negativnih na neutralne.

Zahvaljujući tim mjerama i pokazateljima, kao i očekivanoj potpori Grada Zagreba kao vlasnika Zagrebačkog holdinga, Standard & Poor's Global povećao je dugoročni kreditni rejting Zagrebačkog holdinga na BB, ističući pritom veliku vjerojatnost kontinuirane potpore Grada Zagreba njegovoj kreditnoj stabilnosti. Stabilni izgledi za budućnost temelje se na očekivanju da će likvidnost društva ostati stabilna, uz nastavak generiranja pozitivnog EBITDA u idućim godinama.