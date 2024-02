Vozačicu ZET-a napala skupina žena: Govorile su mi psovke koje nikad nisam ni čula, jedna mi je pljunula u lice

Više nije nepoznanica da po glavnoj hrvatskoj metropoli haraju uigrane kradljivice, a može ih se vidjeti skoro svakoga dana. Kako smo pisali ranije, glavne lokacije za džeparenje su im dolazni peroni jer tamo nema kamera, a mjesto je to na kojemu se vrlo lako mogu ubaciti među putnike i ukrasti im ponešto bez da ih netko primijeti ili uhvati.

Nakon natpisa u medijima o krađama na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru, javila nam se vozačica ZET-ovog tramvaja pa nam otkrila kako skupina žena "operira" i po samom centru grada. U nedjelju je, kaže nam, i ona imala posla s grupom od oko sedam žena koje su radile probleme u "šestici", a sve se dogodilo u poslijepodnevnim satima dok je vozila svoju rutu od Sopota do Črnomerca.

– Kada sam stala na stanicu pričekala sam minutu da svi putnici izađu i uđu u tramvaj, a onda sam počela zatvarati vrata kada sam na kameri vidjela nekoliko žena koje ih silom otvaraju. Ignorirala sam to, a one su ušle u tramvaj – započinje priču vozačica.

VEZANI ČLANCI:

Na idućoj stanici, na Zrinjevcu, zamolila ih je da napuste tramvaj, inače neće nastaviti voziti. One su je tada upitale: "Tko si ti da nam to kažeš?", prepričava nam vozačica koja vjeruje da se radi o kradljivicama o kojima smo pisali ranije. Kada su to odbile, odlučila je nazvati svoje nadležne i objasniti im situaciju, a oni su rekli da će, ako je potrebno, pozvati policiju.

– Rekle su mi tako ružne psovke koje do sada nikada nisam čula, a ljudi u tramvaju se nisu htjeli miješati – prisjeća se vozačica.

Nakon poziva s nadležnima, dvije su žene izašle iz vozila. Treća je, pak, došla do djelatnice ZET-a i pristojno ju upitala mora li izaći, na što joj je vozačica odgovorila da mora.

– Tada me je pljunula u lice dva puta. I ne samo ona, već i njezina kolegica. Što ja takvim osobama mogu reći na radnom mjestu? Bila sam u kabini i ponovno pogledala na kamere, a one su opet držale vrata da ih ne mogu zatvoriti jer su čekale da izađu njihove kolegice. Sve ukupno ih je bilo oko sedam – zaključuje vozačica tramvaja.

Međutim, nije ona jedina koja se našla u takvoj situaciji. U razgovoru s kolegama saznala je da se slične scene događaju skoro svakodnevno te da vozači često znaju stajati na stanicama s četiri žmigavca dok takve osobe ne napuste javni prijevoz. Poslali smo upit ZET-u zbog cijele situacije koja se dogodila u "šestici", a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

Podsjetimo, zagrebačka policija ove je godine, kako kažu, primijetila tri ženske osobe, u dobi od 24, 33 i 36 godina, u krađi na dolaznom peronu na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru 6. siječnja kada su se one okomile na 69-godišnjakinju. Ukrale su joj etui s dioptrijskim naočalama i novčanik tako što su dvije mlađe žene tijelima zaklonile 69-godišnjakinju kako ostali putnici ne bi vidjeli što se događa, dok je najstarija iz njezine torbice krala stvari. Policija je tada uhvatila i uhitila 24-godišnjakinju i 33-godišnjakinju, a treća kradljivica im je pobjegla.

VIDEO: Tramvaj iskočio iz tračnica kraj Zapadnog kolodvora, na terenu i dizalica