Sjaj i bijeda Svete Klare: uz moderna zdanja blato i rupe

Provozati se Svetoklarskom ulicom zanimljivo je iskustvo. Po samoj cesti mora se voziti kao na slalomu da se zaobiđu rupe koje se nalaze svakih pedesetak metara, a tu su, osim toga, i veliki, sad već zastarjeli ležeći policajci preko koji se ne smije proći brzinom većom od 10 kilometara na sat. Nogostupa malo ima, malo nema, a padne li kiša, vode je toliko da moraju posebno paziti kako ne bi kojeg pješaka slučajno “otuširali”. A uz tu staru, neodržavanu cestu posve je suprotan prizor: jedna za drugom nižu se moderne zgrade koje su još do prije pola godine bile u “rohbau” fazi, u crnim, bijelim i sivim tonovima, visine najviše četiri-pet katova.

Stalno se krpa zbog cijevi

Ukratko, s jedne strane sjaj, a s druge bijeda, opisuju stanovnici Svete Klare ovaj kontrast, koji odražava situaciju u kojoj žive već godinama: istovremeno su moderno naselje u nastajanju, u koje svakodnevno doseljavaju mlade obitelji sa željom da djecu odgajaju u mirnom okruženju, i područje u kojem je više nego očito vidno propadanje infrastrukture u koju se, ističu, ne ulaže i koja nikako da počne pratiti ovaj nagli migracijski bum. Kvadrat je, vele friški doseljenici, jeftin, oko 1700 do 1800 eura, što je i do dva ili tri puta manje nego u nekim drugim kvartovima, a to je bio među glavnim razlozima da odaberu baš Klaru kao svoj budući dom. No, ipak napominju, privukao ih je i potencijal naselja.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 15.2.2021., Zagreb - Reportaza iz Svete Klare. Photo: Marin Tironi/PPIXSELL

– Klara ima budućnost, samo treba poraditi na tome. Ovdje je lijepo živjeti, mirno je i dobro mjesto za rast djece. Ali da nam treba još sadržaja, treba. Možda šetnica, dječjih igrališta. Naravno, treba srediti i cestu, mada je to navodno u planu – kaže Mario Gavran koji se sa suprugom Marijanom u studenom doselio u jednu od novih zgrada uz Svetoklarsku ulicu. Neke od njih još čekaju svoje stanovnike, no poslovni prostori u prizemljima cvjetaju. Među njima je i frizerski salon u kojem radi Katarina Rukavina, a ona nam kaže da klijentelu u obrtu njezine šefice uglavnom čine upravo nedavno doseljene mlade mame i tate. Od njih, veli, često čuje i dojmove o životu u ovom novozagrebačkom naselju.

– Kažu mi da su došli uglavnom zbog niske cijene kvadrata, ali i zato što su im obećavali da će uskoro doći vrtić i dom zdravlja. Svima je lijepo jer su blizu grad i šoping-centri i jer je okruženje mirno i sigurno. Ali su, kad se sve zbroji i oduzme, zapravo dosta ogorčeni time što se ništa ne događa unatoč obećanjima. Čuli smo da se posve odustalo od doma zdravlja jer navodno ima mjesta u Sigetu, što zapravo nije istina. A i ne znamo na kraju ni što će biti s vrtićem jer se baš na toj parceli namjerava raditi naselje za stradale u potresu – prepričava Katarina Rukavina, i sama Klaranka.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 15.2.2021., Zagreb - Reportaza iz Svete Klare. Photo: Marin Tironi/PPIXSELL

Starosjedioci naselja kažu nam da se raduju ovom priljevu stanovnika jer je to dokaz da je njihova sredina postala poželjno mjesto za život. No, nije u redu, vele, da se prihvaća tako velik broj ljudi dok postojeći problemi nisu riješeni. A zbog nedostatka osnovnih sadržaja poput šetnice, sportskog igrališta i prije svega ambulanta, osjećaju se kao da će se cijelo naselje uskoro pretvoriti u jednu veliku spavaonicu.

Ai dalje se naveliko gradi

– Najveće ruglo je Svetoklarska ulica. Ma pogledajte samo u kakvom je stanju, bez nogostupa i s blatnim rupama. A koliko smo novca tijekom godina dali u obliku komunalnih doprinosa, trebala bi izgledati kao avionska pista. Samo ja sam 20 i koju godinu na taj način dao 100 tisuća kuna – žali se Anto Zeba. I nevjerojatno je, dodaju drugi, da u njihovu kvartu istovremeno postoje tako moderna zdanja, dok se samo stotinjak metara dalje nalaze ulice u kojima još uvijek nema asfalta, pa čak ni vodovoda i kanalizacije.

– Mi nismo uspjeli riješiti priključak za vodu, imamo vodu koju hidroforom vučemo iz bunara – kaže nam Jela Josipović, koju smo sreli na autobusnoj stanici bez nadstrešnice, a njezin nedostatak još je jedna od stvari koje muče Klarane.

– Najveći smo mjesni odbor u četvrti Novi Zagreb zapad, a nemamo adekvatnu infrastrukturu. A upravo zbog priključaka naša je glavna cesta u tako lošem stanju. Stalno se raskopava i krpa jer ljudi provlače vodovodne i kanalizacijske cijevi do svojih novih kuća i zgrada. Zato nema ni smisla sanirati cestu dok svi priključci nisu riješeni – objašnjava Ivan Iličić, vijećnik u Mjesnom odboru Sveta Klara.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 15.2.2021., Zagreb - Reportaza iz Svete Klare. Photo: Marin Tironi/PPIXSELL

No, naglašavaju, pravi problemi tek dolaze jer novogradnja nikako da uspori pa će naselje uskoro postati pretijesno.

– Škola nam je već pretrpana, a dolaze novi učenici, što znači da nam treba barem još jedna. Kanalizacijske i vodovodne cijevi će nam puknuti zbog sve veće potrošnje. Ukratko, pucamo po šavovima – kaže Zeba.

A tu je i plan o gradnji barem 30 novih zgrada na velikoj parceli uz Sisačku cestu u koje bi se trebali doseliti oni koji su u potresu izgubili domove. Iličić je, podsjetimo, zbog toga pripremio i peticiju koju je nedavno počeo dijeliti po naselju. Njome se želi postići da se u Klari najprije sagrade svi nužni sadržaji, dom zdravlja, vrtić, polivalentno igralište, pošta, a tek onda zgrade za stradale.