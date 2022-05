S novim brodociklom spremni smo na regati biti među prva tri

Dvije je godine desetak studenata zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje izrađivalo i usavršavalo novi hrvatski brodocikl, koji je posljednjim testiranjem na Jarunu dokazao da je i te kako spreman za međunarodnu regatu u Bremenu. Natjecanje u gradu na sjeverozapadu Njemačke počinje sutra, a što može unikatno plovilo nazvano TwinGo na zagrebačkome su moru provjerili Mario Petrak, Toni Zovko, Ante Krešimir Klarić, Tin Blažeka, David Gregorinić, Tin Dolšak i Andrej Erceg. Dečki iz ekipe su i članovi Hrvatskog udruženja studenata brodogradnje (HUSB), neprofitne udruge koja je, među ostalim, namijenjena realizaciji studentskih projekata i okuplja ih četrdesetak.

Tržište zasad nije cilj

A plovilo koje se pokreće pedalama, odnosno isključivo ljudskom snagom, studenti su potpuno sami sagradili, uz povremeno savjetovanje s profesorima te financijsku potporu Studentskog centra, fakulteta i sponzora koji su im donirali dio potrebnih dijelova.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Na prošlom natjecanju imali smo dosta problema s dotrajalošću starog brodocikla pa smo za ovogodišnje odlučili izraditi novi – objasnio je Toni Zovko.

Prva inačica hrvatskog brodocikla nastala je još osamdesetih, od kada je mijenjala ime i sitne performanse, a projektanti nove verzije zadržali su njezin koncept. Trupove su izradili od karbona, ramu od aluminija, a zadnje kormilo nastalo je tehnikom 3D printanja. Pravilo dizajniranja za natjecanje odnosi se samo na dimenzije brodocikla, čija duljina mora biti do šest metara, a širina manja. HUSB-ov je adut tako dug 5,2 metra, širok dva, a njime pedalira dvoje ljudi.

Onaj ispred kormilari, a onaj straga mijenja brzine, pri čemu je praktično i to što se volan može prilagođavati visini kormilara. U dvije godine, iako ih je u poslu usporila korona, imali su više vremena za smišljanje inovativnih ideja kako bi novi brodocikl imao što bolje performanse. Gradnju su završili na jesen prošle godine, ali su ga nakon prvog testiranja stalno usavršavali. I ističu kako to zapravo nikad nije potpuno dovršeno pa će ga i nakon povratka iz Bremena nastaviti usavršavati.

– Namijenjen je isključivo za natjecanja i plasiranje na tržište nam zasad nije cilj. No, ako se na to odlučimo u budućnosti, morat ćemo ga ponovno izraditi od jeftinijih materijala i na jednostavniji način – istaknuo je Mario Petrak.

Ima sedam disciplina

Međunarodna regata brodocikala održava se više od 40 godina, a u početku su na njoj sudjelovali samo studenti njemačkih sveučilišta. Zagrebački studenti priključili su joj se 1995. kao promatrači, no već godinu kasnije na regati su zaplovili brodociklom Vjera 18 koji je za svako sljedeće natjecanje usavršavan. To je rezultiralo i dovođenjem regate na Jarun, i to 1999., 2008. i 2018. godine u organizaciji HUSB-a. Natjecanje okuplja studente s dvadesetak europskih sveučilišta, traje tri dana i svake godine organizira se u drugoj državi.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 20.05.2022., Zagreb - Mario Petrak, Toni Zovko, Ante Kresimir Alaric, Tin Blazer, David Grgorinic, Tin Dolsak i Andrej Erceg studenti Fakulteta Strojarstva i brodogradnje na jarunskom jezeru testiraju brodocikl koji su izradili za natjecanje. Tin Dolsak, Ante Kresimir Klaric. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako nema pravila o izgledu brodocikala, unikati su svake godine sve inovativniji. Glavni je cilj regate provjera performansi plovila te kondicijske spremnosti sudionika koji se do pobjedničkog postolja natječu u sedam disciplina, kao što su utrke na 100 i 200 metara, ubrzavanje, slalom i slično. Nakon dvije godine stanke zbog pandemije, regata se 41. izdanjem vraća u Bremen.

– Dosad smo na natjecanjima uvijek bili između petog i desetog mjesta, ali ove godine, kako je brodocikl nov i dosta unaprijeđen, nadamo se da ćemo upasti među prva tri – rekao je Tin Blažeka.