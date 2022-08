Roditelji: Bez školskih autobusa djeca nam idu pješice u školu po opasnoj cesti

Zbog dovršenja i skorog otvaranja područne Osnovne škole Blato Grad će ukinuti dva školska autobusa koja su djecu dovozila u Osnovnu školu Savski gaj. O tome je roditelje obavijestila sama škola u Savskom gaju koja je i dalje najnapučenija obrazovna ustanova u Zagrebu a na temelju dopisa koji je škola dobila od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade koji je upućen i ZET-u. U tom dopisu se iz Gradskog ureda pozivaju na nekoliko članaka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Međutim, roditelji odlukom pogođenih novozagrebačkih naselja ističu kako je takvo tumačenje krivo. OŠ Savski gaj, ističe se, pokriva četiri administrativne jedinice te je temu prijevoza djece kao i njihove sigurnosti na putu prema školi komunicirala prema Gradu u proteklih godinu dana.

– Pogledajte malo druge kvartove po Zagrebu pa ćete primijetiti da se osnovne škole nalaze u srcima naselja u sigurnim zonama za osnovce, a naša škola, gdje je ona? Na rubu uz najfrekventnije ceste u državi, stoji u dopisu roditeljima. S ovime se slažu i roditelji koji su Gradskom uredu poslali i dopis navodeći niz razloga zbog kojih je odluka o ukidanju dvaju školskih autobusa pogrešna. Nova područna Osnovna škola Blato doista je reprezentativan objekt, no tamo, kako roditelji navode u dopisu, bit će dva prva i dva druga razreda, dok će treći i četvrti u koje idu i mnoga djeca iz Blata s adresama stanovanja na udaljenosti tri i više kilometara, i dalje ići u OŠ Savski gaj. No, nije problem samo u djeci iz Blata.

– Kada vidite koliki je promet Karlovačkom cestom koja je i jedna od najprometnijih u Zagrebu gdje se prije par godina dogodila i teška prometna nesreća s jednom djevojčicom, onda mi ne možemo prvašiće i drugašiće slati na put od dva ili tri kilometra do područne škole. Ne samo da i OŠ Savski gaj mora imati prijevoz već ga mora imati i područna škola. Ovo pitanje nikako nije dobro riješeno, kaže nam gospođa Ljubica, jedna od mama čije dijete pohađa školu u Savskom gaju.

– Mene kao odraslu osobu jeza prođe kada moram proći Karlovačkom cestom oko, primjerice, naše crkvice. Kamioni i busevi zalijeću se, nemam hrabrosti svoju curicu pustiti da tamo sama hoda, morat ću naći neki prijevoz do škole. Već su pandemija i potres na psihički razvoj djece dovoljno djelovala, na njihovu samosvijest, a sada se od mene traži i dodatna hrabrost da dijete u petom razredu pustim u školu po takvoj cesti. Do škole ima 4,1 km a dužni su osigurati prijevoz nakon 5 km, koliko sam shvatila iz gradskih pravilnika, znači razlika je zanemariva. Za to nema izgovora, nemamo još ni očitovanja iz Grada o ukidanju, no mi smo spremni ići do toga da nećemo djecu puštati u školu, kaže gospođa Ljubica.

Roditelji podsjećaju kako su prometnice u naseljima oko Arene Zagreb sada puno prometnije zbog mnoštva izgrađenih zgrada, novog rotora i šoping centara.

– Djeca s Jaruščice uopće nemaju redovne gradske linije kojom bi, prilagođeno rasporedu, mogli doći do škole, a ceste djelomično nemaju nogostupe. Djeca iz Blata do stanice imaju 10-15 minuta hoda. K tome bi još i od jutra do kasne večeri bili u školi, jer imaju u suprotnom turnusu izborne predmete, a bez organiziranog školskog prijevoza ne mogu u međuvremenu otići kući, stoji u dopisu roditelja gdje se ističe još jednom kako OŠ Savski gaj ima preko tisuću djece a podsjeća se i kako pandemija i dalje traje pa je nepotrebno djecu izlagati zarazi u javnom prijevozu. Najavljena je i peticija roditelja i građana za povratak školskih autobusa.

– Danas smo slušali i konferenciju na kojoj je bio i gradonačelnik Tomislav Tomašević koji o ovoj situaciji, čini se, ne zna ništa. Živim u Bačurinoj, kod kanala Sava-Odra. Moje je dijete u trećem razredu no i dalje je primorano ići u školu u Savskom gaju jer se područna škola koja se sada otvara u Blatu za razrede od 1. do 4. no upisana su samo dva prva i dva druga. Sva ostala djeca nastavljaju u Savskom gaju do kojeg imamo 4,5 kilometara. Pa ovo je 21. stoljeće, ne mogu djeca pješice ići po Karlovačkoj! Do Savskog mosta nema redovitih linija, nego se nadamo da će nas usput pokupiti autobusi za Lučko i Stupnik, a ta dva školska autobusa kupila su 233 djece od 1. do 4. razreda, to su dva puna autobusa. I gdje će ta djeca sada?, kaže nam još jedna od majki, gospođa Ana Bačura Vračević. Do zaključenja ovog teksta nismo dobili reakcije iz Grada po pitanju ukidanja školskih autobusa u naseljima oko rotora i Arene Zagreb. Roditelji su, međutim, obaviješteni kako će se problem rješavati na način da će se od postojećih formirati novi razredi obzirom na mjesto prebivališta djece pri čemu bi onda jedan dio išao u novu područnu školu a drugi ostao u Savskom gaju. No, pri tome djeca mijenjaju školske kolege i učiteljice, više puta na samo godinu dana.

