'Rješenje je stečaj, Vlada je tu odluku već donijela'

To vam je k’o da ja Čistoću dopeljam u stečaj i onda je prodam Petru Pripuzu – kako je propala hrvatska brodogradnja slikovito je probao pojasniti gradonačelnik Milan Bandić. Pozvao je novinare na presicu pod nazivom “Kad posao vode podobni, a ne sposobni: Tko se nije skrio, magarac je bio” pa zaključio da su za propast 3. maja i Uljanika odgovorne sve vlade, još tamo od Manolićeve. Žao mu je, kaže, samo sadašnjeg premijera Andreja Plenkovića jer je on situaciju “naslijedio”. Ono što je sad jedino rješenje za brodogradnju, smatra Bandić, a govori da je i čuo da će tako biti, jest stečaj.

– Bez stečaja i dubinskog snimanja nema odluke. Po mojim informacijama Vlada je tu odluku već donijela, jer jedini rezon je stečaj i dubinsko snimanje. Nema drugog. I meni je žao što ova Vlada to mora donijeti, kad nisu prethodne reagirale na marifetluke koji su se događali – rekao je jučer Bandić pa dodao kako se “mrtvaca ne može oživjeti”. Na pitanje što bi on napravio da sanira brodogradilišta kad bi bio premijer, odgovorio je da bi reagirao još 2014., kako do stečaja uopće ne bi došlo.

– Da sam ja napravio deset posto onoga što su napravili u Rijeci i Istri dobio bih 50 godina zatvora. Prebaciti 523 milijuna kuna iz 3. maja u Uljanik, dogovorom lokalne i političke vrhuške u sprezi s tadašnjom vladom zove se tiha okupacija i tiha kohabitacija i kapilarna korupcija, za što nitko ne odgovora, a imamo nalaz državne revizije, imate tužbu privatnih dioničara za HANFA-u koja nije reagirala. Četiri godine svi šute – kaže gradonačelnik, pa dodaje da “stvari imaju svoje ime i prezime”.

– U Rijeci to je lokalni SDP, koji je odgovoran za spajanje 3. maja i Uljanika i za pozajmicu, a u Istri je to lokalni IDS, od počasnog predsjednika danas do aktualnog predsjednika te stranke – zaključio je prvi čovjek metropole.

