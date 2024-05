Reakcije na opskrbu plinom u Zagrebu: 'Ovo bi mogao biti početak kraja Tomislava Tomaševića'

Gradska plinara Zagreb - Opskrba izgubila je koncesiju za opskrbu Zagreba, a zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je kako planiraju osporiti natječaj. Uz to, naglasila je kako je opskrba plinom zagrebačkim kućanstvima zajamčena. Rekla je i da je Međimurje plin, javna tvrtka, izgubila svoje opskrbno područje.

"Oni više neće opskrbljivati Međimurje, nego će opskrbljivati Zagreb, koji je deset puta veće tržište, i ja se doista pitam ovdje možemo li govoriti o HERA-i kao stručnom i neovisnom regulatoru", rekla je Dolenec za emisiju "Otvoreno" HRT-a.

Ivica Lovrić, predsjednik stranke Plavi grad, rekao je da su za debakl krivi gradonačelnik Tomislav Tomašević i gradska uprava: "Da imamo iti malo etike kod vladajućih, Tomislav Tomašević bi na večerašnjoj presici koju je sazvao podnio ostavku". Na njegovo pitanje zašto je GPZ išao s višom cijenom, Dolenec je rekla da je strategija bila da se ponudi ona cijena s kojom će se osiguravati pozitivno poslovanje.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman kaže da se radilo o krivoj poslovnoj odluci. "Natječete se na tržištu. Dva puta u mjesec dana se kockate i dva puta u mjesec dana prokockate 162 godine tradicije grada Zagreba", naveo je pa optužio Dolenec da umanjuje svoju krivnju. "Ovo bi mogao biti početak kraja Tomislava Tomaševića", tvrdi Herman.

VEZANI ČLANCI:

Branko Kolarić, v. d. predsjednika zagrebačkog SDP-a, rekao je da je ovo ozbiljan i politički problem. "Očito se događaju pretumbacije u energetskom biznisu. Ako se sjetimo, spomenuta je afera Ina, Plin za cent, i sad Gradska plinara Zagreb. Tko tu stoji iza i što se tu događa - ja nemam dovoljno informacija oko toga", rekao je.

Lovrić je istaknuo potrebu prilagodbe distribucije prema novom dobavljaču: "Trebat će popisati svih nekih 390 tisuća brojila, koji užasno puno koštaju. Ako se ne popišu na vrijeme - vrijeme je godišnjih odmora i tako dalje - svu onu razliku plaćat će Gradska plinara distribucija. Radi se o desecima, možda i stotinama milijuna eura štete".

Herman je naveo da je Holding ovim potezom izgubio 280 do 300 tisuća korisnika te da je Gradska plinara Zagreb izgubila 290 milijuna eura, odnosno 86 posto svog poslovanja. Dolenec je odgovorila: "To nije točno. To nije gubitak, nego pad prometa".