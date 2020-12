Radovi u Deželićevoj, zatvorena je do Badnjaka

Zbog izvođenja radova na uređenju kolnika, Prilaz Gjure Deželića na dijelu od Primorske ulice do Trga Republike Hrvatske, od petka 18.12.2020.g. od 08,00 sati do četvrtka 24.12.2020.g. do 05,00 sati, bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Hanuševa – Jagićeva - Izidora Kršnjavog – Savska cesta i Prilaz Gjure Deželića – Primorska – Klaićeva – Republike Austrije - Jagićeva - Izidora Kršnjavog –Savska cesta.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.