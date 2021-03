Radovi na okretištu Črnomerec ipak će završiti malo ranije, ali mijenjaju se trase na dvije linije

Ne u ponedjeljak, već u nedjelju bi trebalo ponovno biti otvoren autobusni terminal na Črnomercu, jer se radovi, javljaju u ZET-u, završavaju nešto ranije. Od nedjelje će tako sve autobusne linije koristiti perone terminala umjesto privremenih početno-krajnjih stajališta.Novi raspored autobusnih linija po peronima na terminalu Črnomerec dostupan je na mrežnim stranicama www.zet.hr

No, mijenjaju se trase na dvije linije koje polaze voze zapadom Grada, točnije 121 i 142. One će od ponedjeljka u 8 sati do ponedjeljka, 29. ožujka prometovati djelomično izmijenjenim trasama zbog radova koji uvjetuju zatvaranje za promet Žagarove ulice.

Linija 121: Gajnice - redovnom trasom do raskrižja Bolničke ceste i Ulice Majke Terezije – (desno) Ulica Majke Terezije – (lijevo) Ilica - i u nastavku redovnom trasom terminala Črnomerec. S terminala Črnomerec autobus će voziti redovnom trasom do Gajnica. U smjeru Črnomerca koristit će se autobusno stajalište Vrapčanska na Ilici.

Linija 142: Redovnom trasom do raskrižja Ulice Branimira Gušića i Bolničke ceste – (desno) Bolnička cesta – (lijevo) Ulica Majke Terezije – (desno) Vrapčanska aleja - odredište. Zapadno autobusno stajalište Vrapčanska za vrijeme izvođenja radova neće biti u funkciji.