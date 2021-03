ZET: Privremeno se zatvara autobusni terminal Črnomerec

Od četvrtka do ponedjeljka privremeno će biti zatvoren autobusni terminal Črnomerec zbog nastavka radova na uređenju te se uvodi privremena organizacija autobusnih linija i uspostavljaju nove lokacije početno-krajnjih stajališta na Prilazu baruna Filipovića, Ilici, Ulici Črnomerec, Selskoj i Zagrebačkoj cesti.

Autobusne linije 119 (Črnomerec - Črnomerec - Podsused most), 120 (Črnomerec - Gajnice - Prečko), 121 (Črnomerec - Karažnik - Gajnice), 124 (Črnomerec - Gornji Stenjevec), 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić), 130 (Črnomerec - Borčec), 131 (Črnomerec - Bizek), 134 (Črnomerec - Prečko) i 135 (Črnomerec - Graberje) početno-krajnje stajalište imat će na Prilazu baruna Filipovića.

Navedene linije, izuzev 134 će u smjeru terminala Črnomerec prometovati redovnim trasama do raskrižja Ilice i Zagrebačke ceste gdje skreću na Zagrebačku cestu, a zatim u Prilaz baruna Filipovića gdje se uspostavljaju početno – krajnja stajališta. U povratku će autobusi s privremenog stajališta u Prilazu baruna Filipovićaskretati lijevo u Selsku cestu te potom lijevo u Ilicu odakle će nastavljati redovnim trasama do svojih krajnjih odredišta, bez usputnog zaustavljanja u zoni terminala Črnomerec.

Linija 134 će u smjeru Črnomerca prometovati skraćeno do Prilaza baruna Filipovića, a u povratku Ulicom Ivana Cankara, Ilicom i Zagrebačkom cestom do Prečkog. Linije 122 (Črnomerec - Podsused-centar), 123 (Črnomerec - Podsusedsko Dolje) i 172 (Črnomerec - Zaprešić) privremeno početno-krajnje stajalište će imati na Ilici (kod benzinske pumpe INA). Linije će u smjeru Črnomerca iz Ilice skrenuti na Zagrebačku cestu, nastaviti Prilazom baruna Filipovića, Ulicom Ivana Cankara i Ilicom do početno- krajnjeg stajališta (kraj benzinske pumpe INA). Linije 127 (Črnomerec - Mikulići) i 128 (Črnomerec - Lukšići) u smjeru Črnomerca imat će krajnje stajalište na peronu 15 (na Ilici), dok će početno stajalište u smjeru Mikulića, odnosno Lukšića imati u Ulici Črnomerec (kraj vojarne).

Linije 136 (Črnomerec - Špansko), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) početno-krajnje stajalište imat će na Selskoj cesti (između Ilice i Prilaza baruna Filipovića). Linije će prema Črnomercu prometovati redovnim trasama do raskrižja Ilice i Zagrebačke ceste, skrenuti desno na Zagrebačku cestu, nastaviti Prilazom baruna Filipovića i skrenuti lijevo na Selsku cesta gdje će biti privremeno stajalište. U povratku će autobusi iz Selske ceste skretati lijevo na Ilicu i u nastavku

redovnim trasama do svojih odredišta.

Autobusi linija 176 i 177 će u smjeru Gornje Bistre kao prolazno stajalište koristiti peron 15 na terminalu Črnomerec, dok se linija 136 neće zaustavljatiu zoni terminala Črnomerec. Autobusne linije 125 (Črnomerec – Gornje Vrapče) i 137 (Črnomerec - Perjavica - Borčec) će početno-krajnje stajalište imati na Zagrebačkoj cesti, u zoni raskrižja s Ilicom. U smjeru Gornjeg Vrapča, odnosno Borčeca, linije 125 i 137 će sa stajališta na Zagrebačkoj cesti prometovati Prilazom baruna Filipovića – (lijevo) Selska cesta – (lijevo) Ilica - i u nastavku redovnim trasama prema odredištima, bez usputnog zaustavljanja u zoni terminala Črnomerec. Autobusne linije 109 i 146, koje uobičajeno prolaze terminalom Črnomerec, za vrijeme izvođenja radova prometovat će bez dodatnih izmjena.