Prvi primjerak rabljenog tramvaja mogao bi smanjiti gužve, najvećeg je kapaciteta u ZET-ovoj garaži

Kakav je to novi tramvaj koji će zaploviti zagrebačkim ulicama do Božića prema riječima direktora ZET-a Marka Bogdanovića. Detaljno smo pregledali vozilo koje je stiglo prvog dana prosinca u ZET-ovu garažu u tipičnom plavom ruhu.

Nosit će garažni broj 1001, a već su postavljene naljepnice s logom ZET-a i grbom Grada Zagreba. Iako su prema prvim fotografijama izvana brojni čitatelji u našoj anketi, njih gotovo 80 posto kazali kako im se tramvaj ne sviđa, ovaj model vraća jednu staru dobro poznatu stvar.

Naime, na modelu AdTranz ovog tramvaja tip GT-6 na prednjoj maski dominira pravi gumeni odbojnik koji osim dojma robusnosti podsjeća na legendarne pulfere na tramvajima. Osim toga on je ključan za sigurnost prilikom možebitnog sudara umanjuje i samu štetu na vozilu, ali i udarac.

No, kako do sudara ne bi došlo brine više setova kočnica koje imaju rezervno napajanje kako bi se tramvaj sigurno zaustavio i u slučaju nestanka struje. Tu je i kočnica s pomoću pijeska, odnosno u slučaju proklizavanja vozač ispušta pijesak na tračnice i stvara trenje koje pomaže sigurno zaustaviti vozilo.

Ovaj primjerak nije lako zaustaviti jer prazan teži 30.6 tona, a pod punim opterećenjem može težiti čak 45.7 tona. Osim tipično plave boje na prvi pogled primjetna su i nešto šira vrata u odnosu na modele sličnog godišta, a vrata se otvaraju s pomoću tipkala kao na novim modelima, kako iznutra tako i izvana. Osim toga, tramvaj je opremljen rampom za olakšan ulazak osobama s invaliditetom. Tramvaj ima 4 dvokrilna vrata. Ono što odmah upada u oko je da na kraju vozila nema omiljene "klupice" odnosno sjedala poredanih jedno uz drugo. Zeleni tapecirung puno je deblji, a sjedala udobnija od primjeraka koji su trenutno u zagrebačkom prometu.

Ukupni kapacitet je 62 sjedećih i 159 stajaćih mjesta što njemački tramvaj čini trenutno najvećim prema kapacitetu u ZET-ovoj floti. Ukupno je to 221 mjesto, dok sljedeći po veličini, ujedno i najčešći Končarev model TMK 2200 može primiti najviše 201 putnika. Dobra je to vijest za gužve u tramvajima, iako iz ZET-a još ne otkrivaju na kojim će se linijama primjerak naći.

No, slijedimo li logiku zamjene najstarijih vozila u floti ovim njemačkim primjercima, onda bi se novi tramvaj trebao pojaviti na linijama 2, 4, 5, 6 i 7 koje svojim kapacitetom odgovaraju specifikacijama ovog tramvaja.

Najviše se polemike vodilo oko toga što tramvaj nema klimu i to jest realni nedostatak s obzirom na to koje je godište taj nedostatak i ne čudi pa ćemo vidjeti hoćemo li se u njima kuhati u ljetnim mjesecima, ako će tada biti u prometu. No, za zimu su spremni jer grijanje radi, radijatori su isprobani i u funkciji.

Što se tiče pozicije za vozača, njega ili nju očekuje grijano sjedalo, sustavi pomoći u vožnji, oba retrovizora su grijana kako se zimi ne bi ledila. Maksimalna brzina na satu iznosi 90 kilometara na sat, no ona je zakonski ograničena na 50 kilometara na tračnicama u gradskom prometu, iako je prosječna brzina tramvaja u Zagrebu daleko niža.

Odmah iza vozačevih vrata nalazi se mali "televizor" odnosno displej koji će prikazivati putne informacije slično kao i u novim tramvajima, a iznad svakog zgloba (harmonike) nalazi se po još jedan manji displej. Zanimljivo je vidjeti povijest tog vozila kroz naljepnice koje su ostale od originalnih vlasnika u Augsburgu.

Pa se tako, među ostalim, na naljepnicama ističe kako tramvaj ima bežični internet, no pitanje je hoće li mu ta mogućnost ostati. Sve u svemu, tramvaj proizveden 1996. djeluje bolje i očuvanije od brojnih mlađih primjeraka koji voze Zagrebom, no pitanje je koliko će dugo ostati u takvom stanju.

Spomenimo još kako je trenutno isti model u prometu u više njemačkih gradova kao što su Berlin i München, ali i na dalekom istoku, odnosno u dijelu japanskih gradova.

