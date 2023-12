VIDEO Bogdanović: Prvi rabljeni tramvaj na zagrebačke će tračnice prije Božića

U ZET-ovu garažu jutros je stigao prvi od najavljenih 11 rabljenih njemačkih tramvaja, star je 27 godina, a stigao je u ZET-plavoj boji. Sada mu predstoje radovi dotjerivanja za zagrebačke prometnice. Potrebno je da tramvaj prođe homologaciju i tehnički pregled te mu slijede i radovi ugradnje validatora za karte te sustava za upravljanje prometom odnosno Atron uređaja kako bi se na displeju mogle ispisivati linije i kako bismo znali kamo vozi i za koliko stiže.

Za taj će posao, ranija je procjena biti potrebno nekoliko tjedana, odnosno otprilike do mjesec dana jer je potrebno i da servisno, tehničko i prometno osoblje odnosno vozači prođu obuku za upravljanje tim modelom tramvaja. Riječ je od AD Tranzovom modelu GT6 proizvedenom 1996. godine u Njemačkoj. Tramvaj je sve do sada vozio u sustavu javnog prijevoza bavarskog grada Augsburga.

A u posjet ZET-ovoj garaži u Ozaljskoj stigao je i Večernjakov reporter Dario Topić.







– Pred nama je prvi primjerak tramvaja koji je noćas stigao iz Augsburga, a koji je nabavljen uz još deset rabljenih tramvaja koji će postepeno dolaziti idućih mjeseci. U narudžbi je još 20 takvih tramvaja, a htio bih najaviti i da ćemo iza Nove Godine s Ministarstvom prometa potpisati ugovor o nabavi još 20 novih niskopodnih tramvaja – istaknuo je Marko Bogdanović, direktor ZET-a.

Dodao je i kako, prije no što se nađe na tračnicama, tramvaj mora proći proceduru koja uključuje dobivanje dozvola i edukaciju vozača. U dnevni promet uključit će se prije Božića, a do dolazak preostalih deset tramvaja očekuje se do sredine iduće godine.

– Mi danas operativno radimo i tramvaje koji su stari 50 godina, najstariji koji je danas u upotrebi je 1973. godište. Ovo su tramvaji koji primarno imaju dvije funkcije. Jedna je zamijeniti upravo one najstarije modele, a drugo premostiti onaj period do dolaska novih tramvaja novijeg tipa – kazao je Bogdanović te dodao kako tramvaj nije opremljen klima uređajem, već sustavom intenzivne ventilacije.

Podsjetio je i kako ZET raspolaže s 142 niskopodna klimatizirana tramvaja što je, ističe, dovoljno da u ljetnim mjesecima pokrije potrebe za klimatiziranim prijevozom.

Okupljenima se obratio i predsjednik Sindikata ZET-a Dražen Jović te istaknuo kako bi se servisiranje i održavanje novih tramvaja trebalo raditi u ZET-u.

– Zamislite da imate vozila stara 50 godina koja održavaju radnici ZET-a. Ova radiona je srce ZET-a. Vidimo da niskopodni tramvaji ne funkcioniraju, nisu nesigurni ali se moraju bolje održavati kako bi pružili građanima bolju uslugu. No, dobra je naznaka da se planira ulaganje u ove prostore. Nitko održavanje ne može raditi bolje od ZET-ovih tramvaja – istaknuo je.