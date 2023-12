VIDEO Napokon je stigao, pogledajte kako izgleda polovni njemački tramvaj koji će voziti po Zagrebu

Prvog dana prosinca, iza prozorčića adventskog kalendara Zagrepčane je dočekao "poklon" u vidu prvog od 11 rabljenih njemačkih tramvaja. Prvi primjerak u ZET-ovu je garažu, potvrđeno nam je, stigao rano jutros i to, kako smo prvi pisali, u ZET-plavoj boji. Sada mu predstoje radovi dotjerivanja za zagrebačke prometnice. Potrebno je da tramvaj prođe homologaciju i tehnički pregled te mu slijede i radovi ugradnje validatora za karte te sustava za upravljanje prometom odnosno Atron uređaja kako bi se na displeju mogle ispisivati linije i kako bismo znali kamo vozi i za koliko stiže.



Za taj će posao, ranija je procjena biti potrebno nekoliko tjedana, odnosno otprilike do mjesec dana jer je potrebno i da servisno, tehničko i prometno osoblje odnosno vozači prođu obuku za upravljanje tim modelom tramvaja. Riječ je od AD Tranzovom modelu GT6 proizvedenom 1996. godine u Njemačkoj. Tramvaj je sve do sada vozio u sustavu javnog prijevoza bavarskog grada Augsburga.

Star je 27 godina, iako se oko toga vodila polemika pa je čak i gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdio da je tramvaj star 15-20 godina. No, iako je stariji, koliko je poznato tramvaji tog modela prije 10 godina su modernizirani u Leipzigu te su tehnički ispravni i sigurni, uvjeravaju u ZET-u, ali potvrđeno nam je to i iz augsburškog javnog gradskog prijevoznika.

Potvrđeno nam je isto tako da nisu opremljeni klima uređajem i rashladnim sustavom, no ZET to opciju razmatra, a kasnije su obrazložili i kako će tijekom najvećih ljetnih vrućina na snazi kao i do sada biti ljetni reducirani vozni red kada je grad prazan pa se prednost zbog manjeg broja potrebnih vozila daje onima s klimom

VIDEO Njemački polovni tramvaj stigao u Zagreb

I dok je Grad opetovano ponavljao kako je riječ o vatrogasnoj mjeri kojom se krpa vozni red ZET-a iz kojega svakodnevno ispadaju vozila stara i do pola stoljeća, dio javnosti i sindikata je nezadovoljan. Pa tako Sindikat radnika ZET-a koji nam je ustupio ove fotografije i videozapise ističe da dok se vani u promet uvode tramvaji na vodik, gorivo budućnosti, Zagreb u promet uvodi "staro željezo"

Da je riječ o "staroj krami" smatra predsjednik Sindikata Neven Brnjas koji tvrdi da tramvaji nisu u dobrom stanju, S druge strane iz Grada su ranije poručili kako je ovo prijelazno rješenje te podsjetili kako je proljetos sklopljen ugovor s Končarom za 20 novih niskopodnih tramvaja za ZET. A sljedeće godine očekuje se i potpisivanje ugovora za nabavu još novih tramvaja.



No, taj je proces daleko sporiji jer za izradu novih tramvaja potrebno je oko dvije godine, dok su rabljeni nabavljeni unutar nekoliko mjeseci. Na kojim će linijama točno voziti još nije poznato. Sviđaju li vam se?