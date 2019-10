Prugu čuvaju zaštitari, vlasnik: 'Ako se situacija danas ne promijeni, zaoštravamo do kraja'

Tramvajsku prugu koju je jučer blokirala obitelj Maršanić danas čuvaju zaštitari, a tramvajski se promet vratio u normalu. Kako bi postigli nekakav dogovor, predstavnici Grada Zagreba i gradonačelnik su se jutros u 7.30 našli s članom obitelji Mladenom Maršanićem.

- Očekivao sam da se ništa neće dogoditi, a ništa se nije ni dogodilo. Sastanak nije urodio plodom - rekao je Maršanić za Dnevnik.hr. Dodao je također da čeka da se situacija promijeni do kraja dana, a ako se to ne dogodi, stvari "zaoštravaju do kraja".

Podsjetimo, kako je jučer objasnio Mladen Maršanić, zemljište na kojem se danas nalazi okretište Prečko njegovoj je obitelji oduzeto još za vrijeme Jugoslavije, kad im je rečeno da će njihovim posjedom proći cesta. Obitelj je s Gradom u pregovorima već više od dvadeset godina, a unazad šest mjeseci postali su i pravomoćno vlasnici zemljišta. Zbog toga su odlučili da im je dosta i blokirali prugu ogradom na koju su postavili znak zabrane s natpisom "Privatan posjed.

Pročelnik Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada Damir Lasić situaciju je komentirao da je Grad u pregovorima za plaćanje naknade, ali se mora poštivati procedura, odnosno odluku procjenitelja, procjeniteljskog povjerenstva i nadležne skupštine kako bi sporazumno riješili kolika će ta naknada biti.