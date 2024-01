Provjerili smo situaciju na Sljemenu: "Gužve su nestvarne, u redu sam čekao sat vremena i smrznuo se kao..."

Top vikend destinacija u Hrvatskoj ove subote i nedjelje svakako je Sljeme. Na vrhu Zagrebačke gore atmosfera je bila kao na plaži, jedina je razlika bila ona u temperaturi koja je bila oko 35 Celzijevih stupnjeva niža od onih morskih. "Tresla se zemlja celi dan, ne zna s kim igra ko, dođe i tigar zvani Kan, čudna šuma je to", sviralo je iz kućice u podnožju Činovničke livade, omiljenog sanjkališta metropole.

Žičarom, biciklom, ali i u tenisicama

U "čudnoj šumi" uz Zagrepčane su se zabavljali Splićani, Riječani, Osječani, Varaždinci, Brođani, Daruvarci, a uočili smo i tri djevojke iz daleke Kine koje su na Sljeme stigle u tenisicama, no to ih nije omelo da uživaju na snijegu i snimaju selfije.

Glazba iz kućica miješala se s razdraganom cikom djece na sanjkama. Mnogima od njih, govore nam roditelji, ovo je prvi pravi snijeg u životu. Klimatske promjene učinile su svoje i snijega je u Zagrebu, ali i na Sljemenu, sve manje.

– Fran ima sedam, Dora tri. Otkako je u petak pao snijeg, ne odvajaju se od prozora, a jutros nas je Fran probudio odjeven u skafander. Klinci zbilja uživaju, no malo je žalosno što su ovakvi snježni dani postali rijetkost – kaže nam tata Marin s Kajzerice. Kada je on bio dijete u osamdesetima, prisjeća se, prvi snijeg pao bi oko blagdana Svih svetih, u božićni špeceraj sa svojim je ocem i bratom išao na saonicama, a snježnobijeli najčešće su bili cijeli zimski praznici.

– Današnja djeca nisu te sreće pa imam osjećaj da snijeg padne tek toliko da ne zaboravimo kako izgleda – smije se on. Četveročlana obitelj s Kajzerice poslušala je savjet gradonačelnika Tomislava Tomaševića te na Sljeme stigla tramvajem i žičarom, koja je bila besplatna svima, čak i psima pa su mnogi došli u društvu četveronožnih ljubimaca.

– Moram priznati da nam je ovo bilo prvi put da se njome vozimo, no sad ćemo ići češće jer je super. Vožnja kratko traje, a pogled je spektakularan – govori Marin. U subotu na donjoj postaji nije bilo većih gužvi, no krkljanac je vladao na parkiralištu u Gračanima, a dobiti mjesto za limenog ljubimca bilo je nalik dobitku na lutriji.

20.01.2024., Zagreb - Brojni gradjani iskoristili su lijepo vrijeme i besplatnu zicaru za posjetu Sljemenu. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Zbog toga je u nedjelju povećan promet tramvajske petnaestice, koja je s Mihaljevca polazila svakih sedam minuta, dok su na parkiralištu od jutra dežurali prometni policajci i komunalni redari. Gužve je na žičari u subotu zato bilo u povratku.

– Rep je bio sve od kućica na vrhu Činovničke livade. Propisno sam se smrznuo, no ekipa u redu bila je vesela pa je tih 45 minuta brzo prošlo – kaže student arhitekture Alan sa Šalate.

U ZET-u su izračunali da se žičarom u subotu prevezlo oko 10.000 putnika, odnosno njih 1000 po satu. Usporedbe radi, prosjek vikendom je 2000 ljudi po danu. U nedjelju je pritisak bio veći pa se računa da se žičarom vozilo rekordnih 1400 putnika po satu.

"Do 15h danas, žičara Sljeme besplatno je prevezla blizu 10.000 putnika, a do kraja dana se očekuje da će taj broj porasti na 15.000, što znači da bi ukupna brojka ovaj vikend mogla doseći 25.000 putnika, u odnosu na uobičajenih 5.000 putnika vikendom", obaviejstili su danas predvečer iz Grada.

Mnogi su u subotu gunđali zbog toga što pristup žičari nije zasoljen pa su neki dijelovi bili vratolomni, no poledica je u nedjelju očišćena i prijeloma nije bilo. Od snijega je očišćena i Sljemenska cesta, na kojoj se promet odvijao bez teškoća. Na žalost, bilo je i onih koji su se na Sljeme, usprkos preporukama, uputili automobilom, a uočili smo i to da je ZET-ov autobus što vozi od Mihaljevca do Tomislavova doma u subotu oko podneva bio poluprazan.

U utorak počinje sezona skijanja

Zbog navale automobila s vremena na vrijeme zagrebačka je policija u subotu blokirala pristup cesti s Blizneca, što je na koncu rezultiralo time da na Sljemenu, unatoč velikoj posjećenosti kod sljemenskog tornja nije bilo većeg prometnog krkljanca.

A bilo je i onih koji su se na Sljeme zaputili biciklima, što je već desetljećima adrenalinski izazov za sve pasionirane ljubitelje vožnje na dva kotača. Srećom, biciklisti koje smo vidjeli kako jureći voze sljemenski "downhill" slalom na dva kotača imali su kacige. Julija, Ivona i njihov pas Gin u trendi zimskom kaputiću do vrha su se popeli pješice.

– Trebala su nam otprilike dva sata i preporučujemo to svima. Staze nisu skliske i nema pretjerane gužve – rekle su cure.

Kraj tornja u pogledu na Zagorje u snijegu okupano suncem. Vrijeme je bilo tako lijepo da su se u daljini, na samom sjeveru, mogli vidjeti ledom okovani vrhunci slovenskih Alpa.

20.01.2024., Zagreb - Brojni gradjani iskoristili su lijepo vrijeme i besplatnu zicaru za posjetu Sljemenu. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

20.01.2024., Zagreb - Brojni gradjani iskoristili su lijepo vrijeme i besplatnu zicaru za posjetu Sljemenu. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Na svoje će doći i ljubitelji omiljenog alpskog sporta. Skijaši ovu sezonu, nažalost, ne mogu koristiti Crveni spust, koji je zatvoren zbog u srpanjskoj oluji teško oštećene sedežnice, no u nedjelju je skijanje Bijelim i Zelenim spustom bilo besplatno, a na raspolaganju su im i vučnice.

Vrijeme je na Sljemenu idealno i za zasnježivanje pa su topovi cijeli vikend radili punom parom, skijanje je besplatno i sutra, dok skijaška sezona službeno počinje u utorak.