Posljednjih godinu dana umirovljenik Marko Ivaničić u svaku nabavu sa sobom nosi kalkulator, i to onakav kakav se viđa u školskim klupama na satovima matematike ili fizike. Jer otkako je euro postao službena valuta u našoj zemlji, ovaj rođeni Zagrepčanin ne može se pomiriti s činjenicom da nekadašnje dvije novčanice s banom Jelačićem, koje je uvijek imao spremne u džepu za jutarnji ritual kave na špici i kutiju cigareta, sada stane u "siću" od nekoliko kovanica koje zajedno daju nešto više od pet eura.

A početak 2024., domeće, za njega označava još veće muke, jer završio je takozvani period prilagodbe pa trgovci, ugostitelji, cvjećari i drugi prodavači više nisu obvezni iskazivati dvojne cijene, a usto više nije moguće mijenjati preostale kune u pošti, Fini ili bankama, već isključivo u HNB-u.

Praksa preračunavanja ostaje

– To mi je još uvijek velika zavrzlama, stalno preračunavam u kune i nikako se ne mogu naviknuti. Sad će mi biti baš teško jer dosad smo si barem mogli pomoći. Moji me doma zafrkavaju da sam prošao najviše valuta u životu pa da im je čudno kako se sada najteže snalazim, ali činjenica je da polako zalazim u 86. godinu i da teže usvajam promjene od svoje djece i unuka – govori nam iskreno Ivaničić pa dodaje kako bi volio da smo barem još godinu dana, makar samo i na papirićima uz kruh, mlijeko i novine, mogli živjeti uz kunu. Prvi radni dan u metropoli, koji bi trebao podrazumijevati isključivo euro na cjenicima, ceduljicama i računima, Zagrepčanka Zoe još uvijek, priznaje, nije ni osvijestila.

– Cijelu 2023. pokušavam se naviknuti na to da gledam samo na euro, ali nerijetko znam uspoređivati iznose s kunama. S obzirom na to da više nema dvojnih cijena, pretpostavljam da ću se morati priviknuti, ali i dalje ću koristiti aplikaciju za preračunavanje – govori Zoe. Ni starija gospođa koju smo sreli na Cvjetnom ne želi se odreći konverzije kako bi imala jasniji uvid u mjesečne troškove.

– Sve je poskupjelo pa mi je lakše osvijestiti koliko trošim kada preračunam. U žurbi nisam ni primijetila da je danas prvi dan bez cijena u kunama, ali to mi i ne igra nikakvu ulogu jer ću i dalje prebacivati u glavi, jednostavno sam već usvojila taj modus operandi – komentira ona.

Prolazeći centrom Zagreba dobivamo dojam kako je omjer dvojnih cjenika u usporedbi s onima koji sadrže samo euro otprilike podjednak. U najpopularnijim lancima pekarnica uz svježa peciva stigle su i svježe kartice s cijenama. Bio je to zadatak prve današnje smjene, objašnjava nam prodavačica.

– Nitko se nije žalio, ljudi su se zaista naviknuli na eure. Doduše, ja još uvijek preračunavam u kune, nostalgična sam. Vidjela sam da mi na tekućem računu više ne stoji iznos u kunama pa sam tužna, nedostaje mi medo – kazala je prodavačica u pekarnici. U cvjećarnici na Cvjetnom trgu cijene buketa i aranžmana još uvijek su iskazane i u kunama i u eurima.

Prodavačica je kazala da cedulje nije stigla promijeniti, ali vjeruje da će ih s kunama ostaviti do daljnjega kako bi nekim kupcima ipak olakšala. Slična je situacija i u nekim drogerijama. Odlučili su se na to zbog jednostavnijeg snalaženja, otkrila nam je prodavačica, a od nadređenih su dobili službeni naputak da cijene moraju biti isključivo u eurima do 15. veljače.

Potrošači se i dalje ne snalaze

A kupcima na Dolcu i Splavnici uglavnom se smiješe isključivo euri. Tek se u pojedinim mesnicama i mljekarama mogu vidjeti i iznosi u kunama. Vrijedna kumica iz okolice Čakovca govori nam kako je još prošlog tjedna pripremila jednovalutne pločice.

– Kad stalno radite s novcem, onda se već naviknete, ja s eurima i nemam nekih problema. Ipak, kupci, pogotovo oni kojima se i dalje teško priviknuti na novu valutu, znaju biti neugodni i optuživati nas da to koristimo kao situaciju za manipuliranje cijenama, a bojim se da bi sada moglo biti još više problema jer ne mogu više uspoređivati direktno na štandu – poručuje ona.

Da je trebalo dati više vremena za dvojno iskazivanje cijena, smatraju pak u Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača, čija nam predsjednica Ana Knežević govori kako su još prije nekoliko mjeseci uputili dopis Ministarstvu financija za produljenje tog perioda s obzirom na anketu prema kojoj se više od 80 posto ljudi i dalje ne snalazi najbolje s eurom.

– Dobili smo odgovor da je bilo dovoljno vremena i da nijedna država nije imala tako dugo razdoblje prilagodbe, ali treba imati na umu da nijedna članica Europske unije nije uvodila euro uz ovakvu inflaciju. Da smo imali stabilnih godinu dana u kojima je cijena namirnica jednaka, mogli bismo se navikavati na euro jer bismo znali što dobivamo za određenu svotu novca. U ovakvoj se situaciji potrošači jednostavno ne mogu dobro snalaziti – zaključuje Knežević.

