Ovakvo nešto u Zagrebu se ne pamti: Bacio opušak kroz prozor Mercedesa pa osuđen

Čudo neviđeno dogodilo se 45-godišnjem Zagrepčaninu. Vozeći "Mercedes M1" Držićevom avenijom prema sjeveru kod Rapske na broju 2, učinio je što i mnogi neodgojeni, koji to ipak ne rade u svome domu, dvorištu, terasi, balkonu ili poslovnom prostoru. U vožnji je kroz prozor bacio opušak. I snašla ga je instant karma. Vidjeli su ga prometni policajci , zaustavili i optužili da je opušak otpadak s kojim je mogao omesti ili ugroziti sigurnost prometa, a i onečistio je i ugrozio okoliš. Svaka čast policajcima što su si dali truda očitati mu građansku lekciju o pravilima života u zajednici.

To je prekršaj po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama za koji je vozačima propisana kazna od 130 eura, a za obrtnika ili pravnu osobu od 660 do 1990 eura, te u potonjem slučaju i za odgovornu osobu od 190 do 660 eura. Premda, jeste li ikad čuli da je zbog toga netko i osuđen.

"Nesretni" vozač podnio je prigovor pa je dobio priliku na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu iznijeti obranu. A što reći. Priznao je, napomenuvši da je prethodno otresao cigaretu. I naravno, nije znao da je bacanje opuška na javnu površinu kažnjivo. Stvarno, pa svakodnevno svjedočimo, bacaju se i prazne kutije od cigareta i kojekakva ambalaža, maramice i drugi otpaci, čemu drama oko opuška. I tko se prvi put provoza ili prošeta ulicama Zagreba prvo što mora uočiti je da bacanje otpadaka (kao i ispisivanje žvrljotina po fasadama zgrada) u našem gradu nije kažnjivo. Zato bi Zagreb po prljavštini konkurirao za europski vrh. Dakako, zbog gradskih vlasti, ali još više zbog samih Zagrepčana od kojih očito mnogi uživaju u slobodi onečišćenja životnog okoliša. Uzgred, pogledajte i nove fasade u središtu grada. Očito nema većeg gušta nego tek uređeno pročelje zgrade trajno obilježiti nekom svejedno je, bedastom škrabotinom ili "street art" uratkom. Zašto to nikad ne urade svome ocu, majci ili nekom bližnjem na svojoj kući ili zgradi!?

VEZANI ČLANCI

Tako bi se i junak ove naše priče zasigurno zgrozio da mu netko ugasi cigaretu na mramornom podu njegova besprijekorno uređenog poslovnog prostora. I vjerojatno bi mu lice dobilo onaj ukočeni izraz nevjerice da mu počinitelj onečišćenja kaže kako nije znao da se to ne smije.

Doduše, okrivljeni vozač izrazio je žaljenje zbog nepoznavanja kulture života u gradu. Iako je rođen u Zagrebu, a i visokoobrazovan je. Ali eto nije znao da je bacanje opuška kažnjivo. Obećao je da to više neće činiti i molio je sutkinju da bude blagonaklona te mu umjesto novčane kazne izrekne opomenu.

S obzirom da nema prekršajni dosje, a niti otegotnih okolnosti, sutkinja Ljiljana Lovrek Grojzdek zaključila je da će okrivljeniku i opomena biti dovoljan prijekor. Još ga je i oslobodila naknade troškova prekršajnog postupka jer joj je rekao da je lošeg imovnog stanja pa je zaključila da bi plaćanjem troškova postupka bilo dovedeno u pitanje njegovo uzdržavanje. Možda je na sutkinju sugestivno djelovalo što je okrivljenik rekao da je diplomirani novinar.

Zanimalo nas je u kojoj redakciji radi pa smo istražujući ustanovili da ne radi kao novinar već je prema podacima iz Sudskog registra direktor u dvije obiteljske tvrtke koje nude proizvode za njegu lica i tijela, a s obzirom da obje imaju poslovne prostore u sjedištu Zagreba, a i prebivalište mu je u jednom od novoizgrađenih stambenih naselja u Zagrebu teško je povjerovati u njegovo navodno loše imovno stanje. To više jer je u starijoj tvrtki već 10 godina direktor, a posljednje dvije godine obje su tvrtke imale više od milijun kuna prihoda i po nekoliko stotina tisuća kuna dobiti.

Identitet mu ne navodimo jer u Zagrebu bi se svakoga dana moglo ispisati na tisuće takvih kazni pa ne bi bilo korektno njega pribiti na stup srama samo zbog toga jer je imao peh da ga u nekulturnom izričaju uhvati policija pa bude osuđen.

VIDEO Na cesti kod Sv. Ivana Zeline jurio bik: 'Nije upalio dnevna svjetla!'