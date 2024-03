Proljetni sajam je hit: Nude medenjake u obliku zečića, ženske kravate i lampe od pjenaste gume

Nakit od kristala i obojene lave, lampe od pjenaste gume, ženske dizajnerske kravate te medenjaci s uskrsnim motivima samo su dio onoga čime se možete počastiti na Cvjetnom trgu, gdje se smjestio Proljetni sajam zagrebačkih proizvođača suvenira. Prvi je to u nizu sajmova na kojima prezentiraju spoj majstorskog znanja i umjetničkog pristupa, a svoje će rukotvorine nastale kombinacijom različitih tehnika i materijala do jeseni predstaviti još dvaput.

Nakit od obojene lave

Sajam na Cvjetnome trgu možete posjetiti još sutra, a on je okupio 13 izlagača koji nude originalne i tradicijske proizvode koji su i neizbježan dio turističke ponude u metropoli. Među njima je i Koraljka Jurišić sa svojim obrtom Cora-line, na čijem se štandu mogu pronaći, primjerice, naušnice, narukvice, ogrlice i privjesci za ključeve od kristala, ali i obojene lave.

– Nakon dugo godina ostala sam bez posla, a kako sam oduvijek voljela raditi nešto rukama, odlučila sam biti sama svoj majstor. Nema dana kada ne radim jer me to jednostavno opušta, no kod mene sve mora biti smisleno i pripovijedati neku priču. A u 13 godina, koliko se ovime bavim, nikada nisam izradila dvije iste stvari – govori Koraljka. Cijene njezinih naušnica kreću se od šest do deset eura, a za narukvice ćete izdvojiti od osam do 35 eura, ovisno o veličini.

Na štandu obrta LPG, pod nazivom M.art- gift, vlasnica Mirjana Kruezi nudi lampe koje izrađuje od pjenaste gume. Po struci je cvjećarka aranžerka, stoga ne čudi da su i lampe u obliku cvjetova. Sve je tehnike svladala sama, a u posao je krenula prije dvije godine jer joj je, kaže, za vrijeme korone bilo dosadno kod kuće.

– Laticu po laticu zagrijavam na visokim temperaturama električnim fenovima. Oblikuju se dok su vruće, a poslije se sklapaju u cvijet. Sve je zapravo počelo s poklonima za prijatelje i rodbinu, no kako sam dosta radila na tome, ubrzo se nakupilo pa sam lampe odlučila putem obrta predstaviti i široj publici – ističe Mirjana, koja na štandu nudi i torbe te modne dodatke od umjetne kože i tekstila sa stripovskim motivima po cijeni od 22 do 33 eura. Veću verziju lampe platit ćete 45, a manju pak 15 eura.

I broš kao dodatni ukras

Gotovo dva desetljeća Danijela Vada bavi se slastičarstvom, a prije pet godina počela je izrađivati i figurice za torte te ukrasne medenjake koje je za sajam prigodno ukrasila uskrsnim motivima pa se nude, primjerice, i oni u obliku zečića, pilića ili pisanica. Medenjake izrađuje po tradicionalnoj recepturi, a za jedan komad, kaže, treba joj onoliko dana koliko koristi boja.

– Jedan dan se peku, zatim se sutradan stavlja glazura, a treći dan iskoristim za crtanje. Upotrebljavam li, primjerice, četiri boje, trebaju mi četiri dana. U jednom se danu ne smije staviti boja do boje jer će se razliti – objašnjava vlasnica obrta Ginger Dana. Mali medenjaci na njezinu štandu stoje jedan euro, srednji 50 centi više, a za velike ćete izdvojiti dva eura.

Kreativna obrtnica Ana Knežević predstavlja pak svoj brend AK design u sklopu kojega dizajnira ženske kravate, za što je čak razvila i patent. Na njezin će vas štand privući šarenilo jer, uz crne, mogu se pronaći i ružičaste, plave, zelene, crvene, ljubičaste... jednobojne kravate, ali i one s raznim uzorcima. A osim žena, ističe, njezine modne dodatke kupuju i i muškarci, najčešće za svadbe ili druge posebne prilike.

– Kupci mogu sami izabrati boju, ali i broševe ako ih požele dodatno ukrasiti, a oni se mogu i mijenjati. Trenutačno je najtraženija crna kravata jer je najklasičnija, dobro idu i šarene jer smo u proljetnim danima, a osim uz košulje, mogu se nositi i na haljine te dolčevite – kaže Ana. Kravatu ćete platiti 15 eura, a broš stoji 10.

