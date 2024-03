Na pomolu poskupljenje privatnih vrtića u Zagrebu? Istražili smo od kada ga roditelji mogu očekivati

Da će mjesto u privatnom novozagrebačkom vrtiću "Mali istraživač" poskupjeti, najavljivala je ravnateljica Ljiljana Vukšić još prošlog ljeta, a onda je u studenom potvrdila kako će se to dogoditi početkom travnja 2024. Nova ekonomska cijena programa iznosit će 800 umjesto 553 eura kao dosad, a koliko će roditelji zaista plaćati, ovisi o prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva koji određuje razinu subvencije Grada. Prema tom su kriteriju subvencije podijeljene u četiri dohodovna razreda, a u slučaju privatnih vrtića mogu se kretati od 172,54 do 232,26 eura.

Razlika je nemalih 200 €

Zbog te je odluke, govori nam Ljiljana Vukšić, bila linčovana u javnosti, ali iza nje čvrsto stoji jer privatni vrtići u Zagrebu, kaže, posljednjih se godina susreću s velikim problemima pa stoga dodaje da nije jedina koja se sprema na ovakav potez.

– Svjesna sam da je riječ o velikom rastu, ali cijena je vrlo promišljena, a još u studenom znali smo što nas od ove godine očekuje ako to ne napravimo. Naime, u gradskim vrtićima povećana su primanja za odgojitelje pa je logičan potez i da mi pratimo taj trend kod naših djelatnika kako bismo ih zadržali. Ljudi koji se ovime bave zaslužuju da ih se adekvatno plati, a već neko vrijeme među odgojiteljima vlada nezadovoljstvo zbog, primjerice, prenapučenih grupa ili pak zamjena koje se ne mogu adekvatno regulirati. To je dovelo do toga da Grad popusti zahtjevima sindikata, što svakako pozdravljam, ali u svemu tome ostao je zaboravljen privatni sektor – govori Ljiljana Vukšić, koja je i predsjednica Udruge privatnih predškolskih ustanova. Dodaje kako postoji diskrepancija između stvarnog iznosa subvencije po djetetu u gradskim i privatnim vrtićima, a razlika je u nemalih 200 eura. Uz konkurentnost u plaćama i troškove održavanja prostora, bez poskupljenja bilo bi nemoguće opstati, zaključuje ona.

– Činjenica je da 50 posto djece ne bi polazilo naš vrtić da su dobili mjesto u gradskom, ali u njima jednostavno nema dovoljno mjesta. Prema trenutačnom stanju, od 240 naših mališana, njih nešto manje od 40 će krenuti u školu, a 83 će se ispisati nakon ove odluke. Na posljednjem zasjedanju udruge ispostavilo se da će oko 90 posto privatnika dizati cijenu jer u protivnom neće opstati. Žao mi je roditelja, ali ovo ne radimo iz hira, pokušavamo preživjeti i pružiti svojim djelatnicima sve ono što imaju njihovi kolege u gradskim ustanovama – kaže Ljiljana Vukšić pa domeće kako zagrebačka uprava mora saslušati privatni sektor dokle god ne stvori dostatne kapacitete u svojim vrtićima jer i dalje stoji činjenica da je ove pedagoške godine tri tisuće djece ostalo bez mjesta, a stvarni broj nešto je i veći s obzirom na to da su u računicu uzeti samo oni koji su do kraja kolovoza napunili godinu dana.

Iz proračuna 14,5 milijuna

Stoga su u ponedjeljak sjeli za stol s pročelnikom Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Lukom Jurošem, od kojeg traže da se subvencije privatnih i gradskih vrtića izjednače, čime bi se moglo izbjeći poskupljenje za roditelje. Osim toga, udruga istodobno traži ukidanje privremene pomoći privatnim i vjerskim vrtićima od 20 eura mjesečno po djetetu.

– Pročelnik je svjestan da naše subvencije treba povećati i spreman je dati potporu privatnom sektoru, ali nismo sigurni hoće li u potpunosti prihvatiti prijedlog udruge, za to treba pričekati 5. travnja, kada ćemo dobiti konačnu odluku Grada. Treba shvatiti da na burzi nema odgojitelja, već upravo suprotno, kronično nedostaje obrazovanog kadra, zbog čega vrtići nerijetko moraju posezati za opcijom zapošljavanja nestručnih osoba. Grad nas mora ozbiljnije shvatiti ili će privatni sektor prijeći u čuvališta, a možda ćemo morati zatvoriti svoja vrata – poručuje Ljiljana Vukšić te domeće kako bi ovo mogao biti tek početak priče o poskupljenjima usluge jer bi ona mogla nastupiti i nakon najave o povećanju plaća učiteljima koje se očekuje u rujnu, a to će sa sobom povući i mjeru o usklađivanju i ponovnom rastu primanja odgojitelja.

A privatni i vjerski vrtići, prema informacijama iz siječnja, uslugu zasad naplaćuju između 318 i 695 eura, odgovaraju nam s Radićeva trga pa dodaju kako oni imaju pravo samostalno formirati cijenu. U metropoli ih trenutačno djeluje 65, a pohađa ih oko 4900 mališana. Prema podacima s gradskih stranica, koji se ažuriraju na mjesečnoj bazi, do početka ožujka u takvim je ustanovama bilo 28 slobodnih mjesta.

– Grad subvencionira djecu u vjerskim i privatnim vrtićima, kao i u obrtima dadilja, s 14,5 milijuna eura godišnje, a od ove godine na to se dodaju i sredstva države u iznosu od 700 tisuća eura. Smatramo da svi dionici u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja trebaju napraviti sve što je moguće da se, uz povećanje dostupnosti, osigura i cjenovna pristupačnost dječjih vrtića. Zato smo subvenciju u privatnim vrtićima povećali za čak 35 posto u odnosu na 2021., znatno više od inflacije u tom razdoblju. No budući da Grad nema utjecaja na cijenu privatnih dječjih vrtića, moguće je da oni istodobno dobiju i povećanu subvenciju i povećaju cijenu koju naplaćuju roditeljima – poručuju iz zagrebačke uprave. Dodaju i to da, s ciljem osiguranja pristupačnosti svih vrtića u Zagrebu, nastavljaju razgovore s privatnicima. – Želimo iznaći najbolje rješenje, odnosno poduprijeti održivost njihova poslovanja, a roditeljima istodobno osigurati cjenovnu pristupačnost – zaključuju.

