Pregršt pozitivnih ritmova ponovno na Baš Naš Festivalu na Gradecu

Baš taj osjećaj i baš taj ugođaj otvorit će i ovu sezonu ljetnih festivala u Zagrebu s najpopularnijim Baš Naš Gourmet&Music festivalom koji počinje u četvrtak 18. lipnja. Plato Gradec s najljepšim pogledom na grad i pozornica smještena na najvišoj točki u gradu oživjet će opet staru jezgru Zagreba i poslati pregršt pozitivnih ritmova.

Baš Naš festival donosi još jednu neispričanu zagrebačku priču i šalje jedinstvenu emotivnu poruku #BašImamTeRad koja će obilježiti ovo ljeto na platou Gradec čije uređenje će nas još jednom podsjetiti zašto je ovo najljepša zagrebačka pozornica. Tijekom 18 dana, od 18. lipnja do 05. srpnja posjetitelji će moći uživati u prekrasno uređenim ljetnim rooftop barovima, chill zonama, najljepšoj vrtnoj oazi, a sve to popraćeno bogatom gastronomskom ponudom i live svirkama.

Otvorenje festivala u četvrtak, 18. lipnja započet će afterwork druženjem u popodnevnim satima uz chill zvukove DJ-a, a večer će obilježiti koncert Matije Cveka & The Funkesteins koji garantiraju sjajnu atmosferu uz brojne hitove te covere najpoznatijih svjetskih uspješnica. Ako još niste uživo slušali ovu postavu, ne smijete propustiti otvorenje u četvrtak na platou Gradec. Kako se koncertni program odvija u skladu s novim, odgovornim pravilima okupljanja, ovo će biti prilika za doživjeti neke sasvim drugačije izvedbe poznatih nam bandova prilagođene laganim ljetnim druženjima u akustičnoj i chill verziji. Uslijedit će koncerti Nene Belana & The Fiumens, grupe Pavel, Vinka Ćeremaša & Talvi Tuuli banda, Scifidelity Orchestre i mnogih drugih. U pauzama između live svirki, za dobru glazbenu podlogu bit će zaduženi poznati DJ-i.

Uz dobru glazbu, na Baš Naš festivalu uvijek idu i vrhunski zalogaji u street varijanti. Ove sezone, birani ugostitelji ponudit će specijalitete koji će oduševiti i najzahtjevnija nepca zanimljiv i neobičnim izvedbama poznatih chefova. Posebno dizajniran koncept pod imenom Tuna & Mojito predstavit će Marin Medak iz Rougemarina. Tu je i Burger Bar, koji je protekle godine osvojio gotovo sve nagrade za najbolji burger, ali i Kascheta poznata po brojnim nagradama na street food festivalima te Halpers i B125 s raznovrsnom ponudom. Art of Bar Filipa Lipnika predstavit će njegove signature koktele, a chill zona na središnjoj poziciji platoa s najljepšim pogledom bit će u znaku Havana bara – najboljeg mjesta za afterwork opuštanje. Barcaffe House of Espresso ponudit će bogat izbor kava i koktela od kave, a posebno iznenađenje očekuje sve posjetitelje u atriju Galerije Klovićevi dvori, koji će biti uređen u stilu zelene oaze skrivene od pogleda i idilične za uživanje u koktelima u Beefeater Gin Gardenu Baru. Za najmlađe i one koji vole slastice Ben&Jerry's kutak ponudit će slatko osvježenje.

Kako se Baš Naš svake sezone pobrine za najljepše uspomene, tako i ove godine posebno #BašImamTeRad izdanje donosi photo lokacije koje će preplaviti društvene mreže i poslati snažnu, optimističnu poruku s prepoznatljive zagrebačke lokacije. „Ovo je izdanje Baš Naš Gourmet&Music festivala posebno emotivno, ne samo za nas u organizaciji, nego za sve naše posjetitelje. Obilježili smo ovim festivalom Gornji Grad i drago nam je da ćemo se i ove sezone okupiti na starom mjestu koje sad ima puno jaču simboliku. Baš poput našeg grada, snažni smo, puni energije, emotivni smo i jedva čekamo otvorenje i susret s našim dragim posjetiteljima“, kazao je Vinko Filipić, direktor Baš Naš festivala.

Najšarmantniji gornjogradski festival održat će se uz podršku partnera i sponzora: Zagrebačke banke, Cedevite, Barcaffea, Pernod Ricarda, Jamnice, Stelle Artois, HEP-a, Roto svijet pića te Ben&Jerry's.

Sva događanja i koncerti na Baš Naš festivalu besplatni su za posjetitelje, koncerti počinju u 20:30 sati, a sve informacije o rasporedu i radnom vremenu dostupne su na službenim stranicama:

www.facebook.com/basnasfestival/

www.instagram.com/bas__nas/?hl=en