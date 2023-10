Pobuna u zagrebačkom kvartu: 'Zabranjuju nam parkiranje na platoima, a ne nude nikakvu alternativu'

Valjda bismo trebali parkirati na Jakuševcu da bi ozbiljno shvatili kakav će problem nastati ako nam ne ponude alternativu za dvjestotinjak kućanstava koja će ostati bez opcije za svoje automobile – govore nam stanari Ulice svetog Mateja u Dugavama jer je nedavno od Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – istok stigla obavijest o zabrani parkiranja na platoima zgrada na brojevima od 15 do 27 i od 69 do 79.

Iako kažu kako prema dokumentaciji s kraja sedamdesetih platoi nisu namijenjeni za parkiranje, ljuti ih što 40 godina o zabranama nije bilo ni riječi, a sada se odjednom donose. I to u situaciji gdje je broj automobila u kvartu narastao i teško je pronaći mjesto na kojem će ostaviti svog limenog ljubimca poslije 17 sati, a kasnije je gotovo nemoguće, osim na drugom kraju kvarta. Stoga su pokrenuli i peticiju protiv zabrane koju je dosad potpisalo više od 140 ljudi.

>>VEZANI ČLANCI:

"Možda je to u skladu sa zelenom politikom Vijeća četvrti, ali građanima nije ponuđeno nikakvo suvislo obrazloženje zašto se to zabranjuje, kao ni alternativa za otprilike 150 do 200 parkirnih mjesta koja će se time izgubiti, a ionako ih je već premalo. Bicikl ili javni prijevoz nisu rješenje, a čak i ako se koriste, opet automobili trebaju parkirna mjesta. Time nam se još više smanjuje kvaliteta života u naselju", stoji uz peticiju.

Imaju garaže, ali dio se ne koristi

A na platou uz brojeve od 69 do 79 dočekuju nas nezadovoljni stanari, među kojima je i Ivan Grobelšek iz Mjesnog odbora Dugave. Govore nam kako strahuju da će imati istu situaciju kakva je u Zapruđu i Utrini, gdje mjesta za parkiranje više nema. Zasad im još nisu postavili stupiće na plato pa automobila i dalje ima, u što smo se i sami uvjerili.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Situacija je još koliko-toliko prihvatljiva, ali nisam siguran da će tako ostati ako zabrane parkiranje na platou, a ne ponude alternativu. To je zapravo ono što nas najviše muči. U redu je ako je netko odlučio da plato za to nije primjeren, protiv toga se ne bunim, ali ne možete nas onda ostaviti bez ikakve opcije. Ne znam zašto ne bi proširili neka od postojećih parkirališta jer nije rješenje naložiti ljudima da se odreknu svojih automobila. Postoji i bojazan da će Dugave izgubiti prepoznatljivo zelenilo, ali mislim da i prenamjena do dva posto neke zelene površine koja se ne koristi, poput zapuštenog boćališta, ne bi naškodila. Predložili smo i da se na platou iscrtaju mjesta kako ne bi bilo divljeg parkiranja i kako se ne bi dogodilo da zbog nečijeg automobila ne mogu proći hitne službe – prepričava Grobelšek.

Domeće da su sve te prijedloge ponudili Vijeću četvrti, ali odgovor je uvijek bio isti, da novca trenutačno nema. A susjedi s kojima smo razgovarali govore da, ako plato nije opcija, neće biti druge nego parkirati se po rinzolima i zelenim površinama pa će im onda, dodaju, redari lupati kazne.

16.10.2023., Zagreb - Stanari ulice Svetog Mateja o parkiranju na platou. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

No predsjednik Mjesnog odbora Berislav Ptiček ističe kako ne treba zanemariti činjenicu da zgrade uz platoe imaju garaže, ali ih dio stanara ne koristi.

– Neke od tih prostora ljudi su prenamijenili u radionice, neke su garaže prodane i sada su vlasništvo onih koji uopće ne žive u Dugavama, a neke su premalene za današnje gabarite vozila. Problem kod platoa je taj što je dokazano da postoji statički moment preopterećenja, a treba imati na umu i da, kada je naselje projektirano, radilo se po principu jedan stan jedan auto, što danas nije situacija – objašnjava Ptiček pa domeće kako je zbog parkiranja na platoima već bilo problema jer su postojale i situacije kada se vozilo hitne pomoći nije moglo probiti do ulaza u zgradu. Smatra i da bi dobra opcija bila da se u budućnosti oni urede kao šetnice.

Ni hitna sanacija nikako da stigne

Ali da sa statikom nešto ne valja, valjda bi dosad popustila, govore nam pak stanari jer 40 godina na platou uz brojeve od 69 do 79 nisu rađeni nikakvi veći zahvati, a već neko vrijeme je u derutnom stanju pa se i s time treba boriti. Osim istrgnutog asfalta i rupa, posvuda viri i zahrđalo željezo pa postoji strah da bi se netko mogao ozbiljno ozlijediti.

– Posljednje dvije godine u Gradskoj četvrti nama i stanarima Kineskog zida u Travnom govore da smo prioritet koji hitno treba sanirati, ali ta hitnoća nikako da se riješi – ljute se u Dugavama.

16.10.2023., Zagreb - Stanari ulice Svetog Mateja o parkiranju na platou. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hoće li dobiti alternativu za parkiranje te kada će nastupiti i službena zabrana, pitali smo i u Vijeću četvrti, čiji predsjednik Tonko Bogovac odgovara kako su zaprimili pritužbe susjeda iz kvarta da zbog vozila na platoima nerijetko ne mogu pristupiti ulazima u svoje zgrade. Na te su pritužbe vijeća četvrti i mjesnog odbora tražila iscrtavanje parkirnih mjesta kako bi se omogućio nesmetani prolaz interventnih vozila i pješaka, ali to nije moguće zbog odredbi iz građevinske dozvole.

– S obzirom na to, ali i zato što ljudi ondje redovno parkiraju te time ugrožavaju svoj i život sugrađana, vijeća su tražila postavljanje znakova zabrane prometa u oba smjera i zabrane zaustavljanja i parkiranja s izuzetkom interventnih vozila – objašnjava Bogovac.

16.10.2023., Zagreb - Stanari ulice Svetog Mateja o parkiranju na platou. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Smatra i kako Vijeće četvrti nije dužno osigurati "zamjenska" parkirna mjesta jer na platou nikad nije bilo dozvoljeno ostavljati aute te ističe da o tome zasad nisu raspravljali. Grad smo pak pitali kada će na red doći obnova platoa od broja 69 do 79, kao, uostalom, i onoga u Kineskom zidu, ali taj odgovor zasad nije stigao.

>>VIDEO: Divne vijesti za bicikliste: Postavlja se jedinstveni zeleni asfalt na nasip u Zagrebu