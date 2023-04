Pješke ili busom na Gornji grad: Uspinjača neće voziti sljedeća dva tjedna zbog servisa

Legendarna uspinjača neće voziti od ponedjeljka pa sve do 30. travnja, i to zbog redovnog godišnjeg servisa. S obzirom na to da "stara dama" nosi titulu najsigurnijeg sredstva javnog gradskog prijevoza, kažu u ZET-u, nužno je obaviti zakonom propisani pregled kako bi je i zadržala, a servis obuhvaća sva potrebna tehnička ispitivanja te provjeru postrojenja, kabina i objekata.

Zagrepčanima i turistima kao zamjenu za uspinjaču za prijevoz do Gornjeg grada preporučuju autobusnu liniju 150 koja prometuje od Jelačić-placa do garaže na Tuškancu ili pak 105 čija je relacija od Britanskoga trga do Kaptola.

U usporedbi s ostalim žičanim željeznicama koje su namijenjene javnom prometu, s prugom dugom 66 metara, zagrebačka uspinjača najkraća je na svijetu. Budući da je do danas u cijelosti zadržala prvobitni vanjski izgled i građevnu konstrukciju, a i većinu tehničkih svojstava koja su joj dali graditelji, zagrebačka je uspinjača zakonski zaštićena kao spomenik kulture.

Kada servis bude dovršen i dalje će povezivati Donji grad sa Gornjim svakim radnim danom, subotom, nedjeljom i praznikom od 6 i 30 do 22 sata. Polazak je svakih deset minuta, a cijena jedne vožnje je 0,66 € U slučaju potrebe putnici mogu naručiti i hitnu vožnju koja košta 3,32 €. Valjane mjesečne, godišnje, kao i pojedinačne karte vrijede i za vožnju Uspinjačom.

Turistička je to atrakcija draga brojnim Zagrepčanima i gostima pa spomenimo kako "Stara dama" u listopadu slavi 133. rođendan. Unatoč godinama i dalje se 'vere' i spušta za svega 64 sekunde prosječnom brzinom od oko 5 kilometara na sat, a u svoje kabine može primiti 28 odraslih putnika na 16 sjedećih i 12 stajaćih mjesta.

