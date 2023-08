Oznake za bicikliste i školu nestale su pod novim asfaltom, Grad: Vratit ćemo sve u prvobitno stanje

Oznake za bicikliste, kao i signalizacija koja je upućivala na to da se u blizini nalazi škola, donedavno su bile iscrtane na dijelu Ulice Trnsko. Ali na iznenađenje tamošnjih stanovnika nestale su pod asfaltom koji je prekrio samo 180 metara u gotovo kilometar dugoj ulici u kojoj su se odvijali radovi.

– Cesta je u kritičnom stanju cijelom dužinom i oznake koje smo do sada imali već su podosta izblijedjele. Svi se čudimo zašto nisu sve napravili odjednom, nego se radilo samo na tom komadiću, a nije nam jasno ni zašto na novom asfaltu nisu iscrtali oznake, ali nadamo se da će one uskoro osvanuti – ističe stanovnica obližnje zgrade.

VEZANI ČLANCI:

Radovi u ulici u koju se promet s jedne strane slijeva iz zagrebačke žile kucavice, Avenije Dubrovnik, a s druge strane iz Svete Klare trajali su samo tjedan dana – govori nam gospođa Vlasta koja je sanaciju, za koju je zadužena Služba prometne signalizacije Holdingove podružnice Zagrebačke ceste, promatrala s prozora.

– Brzo su to napravili, no bili bi i brži da na jednom dijelu, nakon što su stavili novi asfalt, nije puknula vodovodna cijev. Onda su ponovno morali sve razbijati, dva su dana to sanirali i poravnavali, a onda su došli i iscrtali pješačke prijelaze. Pretpostavljam da nisu mogli napraviti sve odjednom zbog protočnosti prometa jer velik se pritisak stvara iz Klare i ujutro su kolone strahovito velike – kaže Vlasta.

VEZANI ČLANCI:

Planira li se sanacija preostalog dijela Ulice Trnsko te ponovno iscrtavanje biciklističkih i školskih oznaka, upitali smo i Grad.

– U okviru redovnog održavanja obnova horizontalne signalizacije na predmetnoj lokaciji je u tijeku te će ona biti vraćena u prvobitno stanje u roku od nekoliko dana. Vijeće Mjesnog odbora Trnsko smatra da je riječ o prometnici koja se u cijelosti treba obnoviti, ali se zbog drugih potreba uređuje etapno. Postoji realna mogućnost da će se s uređenjem nastaviti u 2024., a MO tek treba odrediti prioritete, dok Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad treba donijeti Plan komunalnih aktivnosti za sljedeću godinu – kažu u Gradu.