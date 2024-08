Otvorenje sezone u DVA OSAM uz specijalnog gosta iz Engleske

Otvorenje nove sezone u klubu DVA OSAM zakazano je idući petak, 6. rujna, uz Art & Strategy – koji jamči da od samog starta nema labavo. Nepisani dress code je crno, a slogan eventa “Industrial Music For industrial People!” daje naslutiti kakva nas zvučna slika čeka – najavljuju organizatori.

Na otvorenje dolazi specijalni gost iz Engleske, Codex Europa. To je projekt Alexei Monroea i aktivan je od 2003. godine. Suradnja s grupama Laibach, Test Dept, Autopsia, i drugih daje mu pravo vrsnog dugogodišnjeg poznavatelja industrial glazbe koji će se odlično uklopiti u večer Art & Strategy, koja se bavi i tim žanrom, uz suport rezidenta programa DJ Maryja.

Jesen su u DVA OSAM rezervirali i za posebno koncertno gostovanje. Koncert ska velikana The Toasters u klubu na Jabukovcu je zakazan za utorak, 22. listopada. The Toasters su ponovno na turneji u sklopu koje se vraćaju i u Zagreb. Neumorni ska prvaci promoviraju svoj najnoviji album “Men In Underwear”. Ova turneja slavi 43 godine The Toasters u ska vodama, što ih je približilo impresivnoj brojci od 7000 koncerata u više od 100 zemalja diljem svijeta, otkako je bend osnovan u New Yorku 1981.

Ulaznice za koncert The Toasters u DVA OSAM u prodaji su od ponedjeljka. Prvi kontingent ulaznica su 12 eura, nakon čega se u prodaju pušta drugi kontingent, po cijeni od 15 eura, a nakon toga ulaznice će koštati 20 eura.