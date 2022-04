Otvoren Centar za posjetitelje u Sošicama: Ima i restoran, suvenirnicu, 28 kreveta...

”Tko me je to probudio? Dođi, dođi malo bliže, da te vidim...” Rečenice su to koje izgovara starčić na ekranu, duge sijede brade, odjeven u uskočku grkokatoličku nošnju. Predstavlja duha žumberačke povijesti koji svima što dođu u novu zgradu pripovijeda tri priče, onu o borbi uskoka u Sisačkoj bitki i legendu o tome kako je naselje Stojdraga dobilo ime, a objašnjava i kakav je to drevni obred preperuše kojim se doziva kiša.

Nabavili i električne bicikle

Zainteresirao je taj duh i Natašu Tramišak, ministricu regionalnoga razvoja i fondova EU, dok je s državnim tajnikom Ministarstva gospodarstva Marijom Šiljegom obilazila Centar za posjetitelje u žumberačkim Sošicama, koji je jučer svečano otvoren. Domaćin Kristijan Brkić, ravnatelj Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje, vodio ih je kroz kompleks čiji začetak seže u 2017. godinu, kada su s Općinom Žumberak i udrugom Žumberačke vile prijavili gradnju na fondove EU. Europski novac u projektu vrijednom više od 29 milijuna kuna pokrio je većinu, čak 27 milijuna, a ostatak je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo gospodarstva. Najveća je to investicija, istaknuto je, u povijesti Žumberka, u nekoliko drvenih zdanja smjestili su i suvenirnicu, kafić i restoran, bit će ondje i HGSS-ova postaja i ured čuvara prirode, a u kompleksu su i vanjska pozornica, sportski teren, igralište za djecu, amfiteatar. Uredili su i dvije interpretacijske dvorane u kojima su predstavili područje Parka prirode pa tako uz duha žumberačke povijesti koji se krije u velikom stablu posjetitelje kroz priču gorja vode i ploče na kojima piše sve o krajoliku, divljim vrstama koje ondje obitavaju, biciklističkim rutama, najvišem vrhu, slapovima, podzemlju... Postavili su i reljefnu interaktivnu maketu Žumberka koja svijetli kako nasnimljeni glas govori o najvažnijim karakteristikama tog područja.

Ideja je bila, kaže Brkić, suvremenim multimedijskim alatima predstaviti vrijednosti parka, a smještajni kapaciteti od 28 ležajeva, koliko su ih dobili s centrom sagrađenim po ekološkim principima, pa je postavljen i prvi polupodzemni trostruki spremnik za odvojeno prikupljanje otpada u Hrvatskoj, omogućit će provedbu škole u prirodi za djecu te smještaj volontera koji će sa zaposlenicima PP-a raditi na zaštiti prirode te pomoći lokalnoj zajednici. Ponudu su proširili i kupnjom električnih bicikala koji se mogu i unajmiti, a postavili su i nove edukativne ploče te uredili poučne staze.

– Provedba ovakvih projekata zahtjevna je, a naš je usto nastajao za globalne pandemije koja je ili prekidala ili usporavala lance opskrbe. Bio sam na nekoliko sastanaka na kojima sam izgovorio da ne znam kako ćemo dovršiti projekt, ali ipak smo uspjeli – govorio je Brkić ispred svojih kolega, budući da su na otvaranje stigli gotovo svi ravnatelji nacionalnih parkova i parkova prirode. Bili su ondje i predstavnici Ministarstva turizma, gradonačelnice Samobora i Ozlja, Petra Škrobot i Lidija Bošnjak, zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović, predsjednica Županijske skupštine Martina Glasnović, načelnik općine Žumberak Zdenko Šiljak..., a okupljenima je pjevao KUD Marko Vukasović u grkokatoličkim nošnjama.

Da je vikendima puno

Nadaju se, rekao je Brkić, da će otvaranjem centra živnuti jedan od najrjeđe naseljenih krajeva u Hrvatskoj, odnosno da će on biti iskra koja će potaknuti i lokalni razvoj. – Želimo da ovdje preko tjedna vrvi od djece koja će biti dio škole u prirodi i volontera, a vikendima da je puno posjetitelja. Naznake pozitivnog utjecaja pak vidljive su već i za provedbe projekta u znatnom povećanju smještajnih i ugostiteljskih sadržaja Sošicama okolnog područja. Povećani broj posjetitelja bit će daljnji poticaj stanovništvu da u njemu pronađu korist, od ponude smještaja, prodaje suvenira i lokalnih poljoprivrednih proizvoda ili pružanja drugih turističkih usluga – zaključio je Brkić.