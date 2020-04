Oprez! Pojedinci glume djelatnike Grada i naplaćuju inače besplatan odvoz šute

Zagrebačka Čistoća upozorava da postoje pojedinci koji pokušavaju iskoristiti trenutnu situaciju za ostvarivanje novčane koristi, pa se lažno predstavljaju kao zaposlenici Grada Zagreba tražeći novce, i to u većim iznosima za odvoz šute, koja se inače zaprima bez naknade.

Podsjetimo, Čistoća bez naknade postavlja sanduke isključivo za šutu u koju građani pogođeni potresom mogu istu i odlagati. Organiziran je i besaplatan odvoz glomaznog otpada, odnosno dakle namještaja i sličnih uništenih stvari, a Zagrepčani to mogu direktno dogovarati s djelatnicima Čistoće pozivom na broj telefona 01 6187-046 ili 01 6146-477, od 7 do 20 sati radi dogovora termina odvoza ili putem elektroničke pošte na adresu cistoca@zgh.hr, također bez naknade.

Osim u spremnike za odlaganje građevinske šute koje su postavljene na lokacijama po gradu, ovu vrstu otpada (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, šuta) i to bez ograničenja količine, može se dovesti i samostalno na adresu Tišinska ulica 28 u Jakuševcu sve dok traje čišćenje grada od posljedica potresa, bez ograničenja u količini. Uredovno vrijeme jedinice Zagrebačkih cesta je radnim danom od 7 do 15 sati, s tim da se može najaviti dolazak pozivom u Pozivni centar Zagrebačkog holdinga na broj telefona 072 500 400.

Građevinski otpad može se odvesti i u reciklažna dvorišta, i to samo jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu, odnosno 10 vreća po 20 kilograma. Reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta rade od ponedjeljka do subote, u vremenu od 9.30 do 17 sati, a nedjeljom rade dežurna reciklažna dvorišta Žitnjak (Čulinečka cesta 275) i Podsused-Vrapče (Prigornica 2) od 7.30 do 14 sati.