Grad Zagreb traži 100 novih radnika, pogledajte koliku plaću nude vrtlarima

Grad Zagreb oglasio se nakon što je u javnosti ponovno postala aktualna tema nepokošenih zelenih površina u Gradu koje su zgrozile brojne građane. Naime, najavljeno je kako će u svrhu održavanja zelenila Holding trajno zaposliti još 100 radnika te pokačati mehanizaciju, a objasnili su kako je razlog nepokošenim površinama bila srpanjska oluja.

Naime, na svom Facebook profilu objavili su fotografije radnika koji ove subote rade na održavanju trave i zelenila, navodeći kako je u Zagrebu u tom trenutku bilo oko 34°C u hladu, dok je stvarni osjećaj bio 37°C.

- Prve dvije godine ove gradske uprave košnja je prošla uredno bez ikakvih problema. Neusporedivo je to s vremenskim uvjetima u proljeće i ljeto ove godine. Uz to, krajem srpnja je Zagreb pogodila najveća oluja unazad 160 godina od kad se provode mjerenja te je početkom kolovoza prijetila i poplava. Istu večer nakon srpanjskih oluja zajedničkim djelovanjem svih gradskih službi - Zagrebačkog holdinga, ZET-a i vatrogasaca - sve glavne ulice su bile raščićene i već ujutro je grad uredno funkcionirao. Velika je to zasluga naših radnika - poručili su u objavi na svom Facebooku.

- Uklanjanje najhitnijih posljedica nevremena i opasnih stabala na javnim površinana od strane Zrinjevca je potrajalo tjednima i zbog toga je dodatno došlo do poremećaja u programima košnje. Vrijedni radnici Zrinjevca i ostalih gradskih službi rade i u najtežim uvjetima kako bi se tijekom rujna sve vratilo u normalu. Jasno je da su zbog klimatskih promjena tradicionalni ciklusi košnje postali nedovoljni i iako se broj operativnih radnika nije smanjivao proteklih godina taj broj ne odgovara potrebama u ovakvim izvanrednim uvjetima. Zbog toga će Zagrebački holding trajno zaposliti oko 100 dodatnih radnika na održavanju zelenila i pojačati mehanizaciju koja može brže i kvalitetnije uklanjati posljedice eventualnih nepogoda kako bi ubuduće Grad Zagreb bio u potpunosti spreman i na ovakve izazove - poručili su, dodajući kako su natječaji dostupni na stranicama Zagrebačkog holdinga.

Za posao vrtlara u Zrinjevcu nudi se npr. bruto u iznosu 1.040,00 € plus dodatni mjesečni primici u neto iznosu od 132 € .

