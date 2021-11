Odvoz otpada u nekim kvartovima već tjedan dana kasni, otkrili smo i razlog

U Resničkom putu miješani otpad u kantama stoji od ponedjeljka prošlog tjedna, a u nekim ulicama Sesveta se s odvozom kasni tri dana. Slično je i u Gornjoj i Donjoj Dubravi, na Trnju...

Prigovaraju tako ljutiti korisnici društvenih mreža u barem desetak kvartovskih grupa, a svi osim toga pri tom prilažu i odgovore od Čistoće, u kojima stoji da se radi o "tehničkim problemima" te da će njihov otpad biti otpremljen u prvom sljedećem terminu za odvoz. Koji su to točno "tehnički problemi"? U Čistoći na naše upite nisu odgovorili a stanovnici, u nedostatku odgovora stvaraju razne teorije. A među njima je najpopularnija ta da otpad nema tko odvesti jer Čistoća od svojih djelatnika traži COVID potvrde koje oni nemaju. A kako je prošlog tjedna bilo određenih problema s testiranjem djelatnika a neki od njih su najavljivali da će radije uzeti bolovanje nego se testirati, u Sindikatu Čistoće tu tezu opovrgavaju. Problem je, kako objašnjava voditeljica Sindikata Čistoća Zagreb, uistinu tehničke naravi.

- Broj operativaca koji nemaju COVID potvrde je zanemariv, premda imamo mnogo ljudi na bolovanju iz opravdanih razloga. Problem je s voznim parkom, na našim kamionima još nisu promijenili gume iz ljetnih u zimske, tako da nismo imali dovoljno vozila za odvoz. A kako u slučaju kvara vozila moramo odvesti ovlaštenom serviseru to može i potrajati. Nije ovo prvi put da se ovo dogodilo, no pomalo se rješava, pa bi do kraja tjedna to trebalo sve biti normalizirano - kaže Mirjana Kaltak, iz sindikata Čistoća Zagreb. Upit smo poslali, dakako, i samom Hodlingu i njegovoj podružnici Čistoći, no zasad nismo dobili odgovor.