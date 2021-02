Stanovnici u očaju: Ovdje je sve puno djece, a dimnjak izgleda kao da će se svaki čas srušiti

Tko ovih dana posjeti sportski centar na Starom Trnju, tik uz savski nasip, može vidjeti prizor koji ledi krv u žilama. Samo tridesetak metara udaljen je dimnjak, visok oko osam metara, koji se, umjesto da stoji uspravno, nagnuo malo u stranu, na nekim su dijelovima otpale i cigle, i izgleda kao da bi se svakog trenutka mogao srušiti na desetke rekreativaca koji ondje svakog dana treniraju, kao i na prolaznike koji hodaju po Trnjanskoj cesti. Tragedija je to koja samo čeka da se dogodi, upozoravaju stanovnici, i na rubu su očaja jer ju već mjesecima pokušavaju spriječiti.

U lošem stanju i prije potresa

Dimnjak je, objašnjavaju lokalci, dio kompleksa u vlasništvu Hrvatskih željeznica okruženog sportskim centrom, dječjim igralištem i Trnjanskom cestom, a već je godinama zapušten i neiskorišten. U izuzetno lošem stanju, govore, bio je i prije zagrebačkog i petrinjskog potresa, a oni su ga sad pretvorili u prijeteći projektil s visina. Da poprave štetu na dimnjaku, kao i na ostatku kompleksa, stanovnici Starog Trnja uz pomoć predsjednika sportskog centra upravu HŽ-a pokušavaju nagovoriti već mjesecima, no bez uspjeha.

– Još u travnju poslali smo dopis u kojem smo upozorili da su oštećeni dimnjak i zid koji dijeli kompleks od sportskog centra i dječjeg igrališta, u kojem gotovo sve slobodno vrijeme provode djeca iz kvarta. Zamolili smo ih da izvide stanje i saniraju štetu koja je nastala od potresa, ali do danas nam se nitko nije javio. Pozvali smo nedavno policiju, koja je trakom oblijepila igralište zbog ugroze za djecu, a bili su ovdje i komunalni i prometni redar. Učinili smo sve što smo mogli napraviti – nabraja nam korake Renato Trbuljak, predsjednik ŠRC Staro Trnje.

Prije epidemioloških mjera kroz sportski centar svaki su dan prolazile na stotine djece i odraslih rekreativaca, a i danas se ondje može igrati nogomet na umjetnoj travi.

– Ovdje je, pogotovo vikendom, sve puno djece. Uostalom, uskoro bi trebalo doći do popuštanja mjera pa će se i ostali sportaši ovamo moći vratiti, što znači da će biti još više ljudi u opasnosti – naglašava. A osim što su uplašeni za sigurnost svoje djece, stanari kvarta su, s druge strane, ljutiti i jer im je zbog ove situacije onemogućen pristup jedinom dječjem igralištu u cijelom naselju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 3.2.2021., Zagreb - Stanovnici Starog Trnja strahuju da ce na djecje igraliste, sportski centar i samu cestu pasti veliki dimnjak iz napustenog kompleska HZ-a koji se nalazi u neposrednoj blizini. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

– U ovom je kvartu jako mnogo djece, i svi visimo ovdje svake godine od proljeća do zime jer nemamo gdje biti. Da igralište nije zatvoreno, danas bi ovdje nakon nastave bilo na desetke djece u igri – kaže Marijana Glavinić, jedna od stanovnica Starog Trnja. Najbliže je, dodaje susjeda Helena Franić, ono u Cvjetnom naselju, odnosno u drugom mjesnom odboru i dobrih dvadesetak minuta hoda od njihovih kuća.

– A sve i da mogu, naša se djeca ovdje ne bi htjela igrati jer se, kao i mi, boje dimnjaka. Treba ga skinuti ili sanirati, smjesta ili će biti tragedije – govori Franić.

Žuta, a ne crvena naljepnica

No, nema opasnosti od urušavanja dimnjaka, pokušavaju smiriti situaciju u HŽ Infrastrukturi, jer je na njega stavljena žuta, a ne crvena naljepnica, a cijeli kompleks pregledao je i Grad, i to prije tjedan dana. A da ih dodatno umire, najavili su da će i do kraja tjedna biti obavljen dodatni pregled statičara.

– Sukladno izvješću, HŽ Infrastruktura će poduzeti sve potrebne korake – kažu nam u tamošnjoj službi za korporativne komunikacije i dodaju da je dimnjak usto omeđen i visokom zidanom ogradom kako mu se ne bi moglo prići bliže