Na platou Mamutice, u parku Travno... Doći će do susjedske razmjene, ali i odmjeravanja snage u turnirima

Stanovnike zagrebačkog kvarta Travno, južno od rijeke Save, idućeg vikenda, 26. do 28. travnja, očekuje cjelodnevna zabava. Petak, subota i nedjelja rezervirani su za ovogodišnje Dane Travnog, za koje je tamošnji Kulturni centar pripremio bogati program. Posebno su ponosni, ističu iz KUC-a Travno, na vizual koji je za ovu priliku izradila vrijedna i kreativna studentica grafičkog dizajna Dorotea Maretić, članica novoosnovanog Kluba mladih KUC-a Travno.

Na tom vizualu jasno se može vidjeti da je u petak na rasporedu druženje na platou Mamutice. Od 17 sati tamo će se održati završno bojanje odzračnika prema projektu "Kvart u boji", a u isto to vrijeme svi oni od 10 do 16 godina moći će sudjelovati u radionici "Graffiti su umjetnost" za koju se potrebno prijaviti ranije. Večer će završiti koncertom dua pod nazivom "Cura i dečko" koji starta u 18 sati.

U subotu će se Dani Travnog premjestiti na novu lokaciju - u park pokraj istočnog ulaza u KUC Travno. Program za taj dan nosi ime "Susjed, kaj ima?", a započet će u 15 sati radionicom "Odgoj s glazbom" u kojoj mogu sudjelovati djeca do sedam godina. Za one malo starije, od 10 do 15 godina, u isto vrijeme organizirat će se radionica "Makrame", a svi ostali moći će pogledati izložbu rukotvorina "Arts & Crafts".

Od 15 sati moći će se pogledati i "3 Slikarice", izložba iz likovnih radova u galeriji atomsko sklonište, a bit će organiziran i buvljak, to jest, susjedska razmjena. Oni najmlađi moći će se pridružiti i radionicama "Travno iz mašte" u 16 te "Životinje iz šešira" u 17 sati. A onda kreće pravi šou. Od 16 sati pozornica je rezervirana samo za nastupe susjeda i prijatelja Travnog. U 18 sati starta i "Srcovez", međugeneracijska radionica. Navečer, oko 19.30 sati pričat će se priče pod brezom, "Zašto je neko drveće zimzeleno?", a u 17 i 20 sati bit će organizirana i "Leteća revija triko cirkusa", predstava u dvorani KUC-a Travno te šahovski turnir u prostoru MO Travno.

Dani Travnog završit će u nedjelju turnirom u beli te u catanu koji će se održati u prostorima MO Travno. Toga dana na repertoaru je i Pub kviz, a u 19 sati pali se Jurjevski krijes na livadi kod boćališta, HKS "Braće Radić". A sva tri dana posjetitelji će se moći zabavljati i u Lunaparku u Parku Travno.

