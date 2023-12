Nije Advent u Zagrebu jedini kojeg treba obići. Na sat vremena od metropole sprema se prava čarolija

Adventsko ludilo već je obuzelo brojne gradove u Hrvatskoj. Iako j Zagrebački Advent jedna od najpoznatijih blagdanskih manifestacija i našoj zemlji, ali i u Europi i svijetu, ne treba zaboraviti na to da je atmosfera u znaku lampica, poslastica na štandovima i kućicama te glazbenog ugođaja prisutna i u mjestima diljem Zagrebačke županije pa tako i u Ivanić-Gradu.

Ove su godine ondje uložena dodatna sredstva za ukrašavanje grada, pa će svi posjetitelji mogući uživati u osvijetljenim ulicama i prigodnim ukrasima.

-Blagdansko vrijeme je vrijeme druženja, obitelji, prijatelja i stvaranja zajedničkih trenutaka. Dodatnim uređenjem i ulaganjem u dekorativnu rasvjetu s nekoliko desetaka tisuća lampica obogatili smo raznovrstan program u kojem će svi uživati. I ove godine pozivamo na veliki novogodišnji vatromet koji će se održati 1. siječnja na Sportskom parku Zelenjak u 18 sati. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Pozivam sve da se ujedno pridruže zajedničkom poticanju naših obrtnika i proizvođača kupnjom prigodnih darova na njihovim štandovima. Dođite u Ivanić i uživajte- poručuje gradonačelnik Javor Bojan Leš.

Tijekom Adventa održat će se brojni kulturno zabavni sadržaj kao što su raspjevani adventski prozori, paljenje adventskih svijeća ispred crkve Sv. Petra, Božićni sajam, koncerti, izložbe, nastupi udruga i društava, škola i vrtića te otvoreni doček Nove godine za djecu i odrasle uz popularnu glazbu osamdesetih i devedesetih.

-Božićni sajam bit će dostupan tri subote – 9., 16. i 23. prosinca od 10 do 16 sati, a na njemu dvadesetak lokalnih izlagača nudi božićne ukrase, domaće proizvode, nakit, slastice... Na Tržnici će zadnju subotu u godini od 10 do 15 sati biti organiziran novogodišnji buvljak "Pusti mogu" & Bubble Mingle by Tamper uz prigodan program. Pozivamo vas sve da nam se pridružite u adventiranju- ističe direktorica Turističke zajednice Ana Gašparović.

Okrijepiti se možete na ugostiteljskim adventskim kućicama, a na Trgu se vikendom održavaju glazbeno-zabavni sadržaji. Muzej Ivanić-Grada i ove godine organizira radionice izrade božićnih ukrasa i na lokacijama izvan muzeja. Na svakoj radionici izrađivat će se drugačiji ukrasi, detaljnije informacije potražite na stranicama muzeja i na društvenim mrežama. Broj mjesta je ograničen, a prijave su obavezne.

Posebnost Adventa svakako je Festival oživljene povijesti "Bitka kod Ivanića". Događanje se organizira 9. prosinca u spomen Bitke kod Ivanića kada će biti uprizoren način života, ratovanja i zabave u vrijeme ratova protiv Osmanskog carstva. Program uključuje niz radionica i aktivnosti za djecu i odrasle poput cirkuskih radionica, mačevanja, streličarstva, srednjovjekovnih igara i borbi.

U Pučkom otvorenom učilištu tijekom cijelog prosinca održavat će se škola slikanja i crtanja, kino predstave i koncerti, kazališne predstave i dramski studio, a u Knjižnici predavanja i predstavljanja knjiga, kreativne radionice i pričaonice za djecu. Besplatni parking dostupan je u cijelom gradu. Cjelokupni program pronađite na stranicama Turističke zajednice.

