Nema više vozikanja po pješačkoj zoni, stižu stupići koji će se moći proći samo s dozvolom

Mačke na asfaltu gaze automobili, kombiji i kamioni, kada se zaobiđe betonski kit na početku, slijedi slalom među lončanicama... Slika je to i prilika nove pješačke zone u Masarykovoj ulici, na potezu od Gundulićeve do Preradovićeve i Tesline. "Street art" na raskrižju kod kipa Nikole Tesle gotovo dva mjeseca od otvaranja treće pješačke zone u mandatu gradonačelnika Tomislava Tomaševića dobra je metafora cijelog pothvata.

Na iscrtanim mačkama vide se tragovi guma, istrošenosti i naslaga prljavštine pa su na dobrom putu od šarenila do sivila. A mnogi se pitaju planiraju li se u Gradu ozbiljnije uhvatiti u koštac s tim problemom te ustrajati na novoj pješačkoj zoni u koju tijekom prosinca kane smjestiti i adventske kućice preseljene s Gornjeg grada.

Uz kamere za registarske oznake

S obzirom na to da su automobili bez dozvole i dostavna vozila izvan dopuštenog vremena za opskrbu svakodnevna pojava, u gradskoj smo upravi provjerili kada će i kako tome doskočiti.

– Na ulazima u pješačku zonu uskoro će biti postavljeni i podizni stupići, tzv. pilomati, poput onih u Tkalčićevoj, Kaptolu i Radićevoj ulici pa će pristup motornih vozila u zonu na tom mjestu biti moguć samo za ona s ishođenom dozvolom, što će se utvrđivati s pomoću kamere koja očitava registarske oznake – odgovorili su nam iz Grada prošloga tjedna. A jučer je i počelo postavljanje prvih pilomata, i to na raskrižju Masarykove i Gundulićeve. Nakon dovršetka posla na toj lokaciji, na isti će se način ograničiti i ulaz iz Preradovićeve ulice.

Prema trenutačnom pravilniku, podsjetimo, ulazak vozilima za dostavu dopušten je isključivo od pet do devet sati ujutro te od 20 do 23 navečer, iako se ta odredba u pravilu ne poštuje. U gradskoj upravi, međutim, kažu kako (ne)poštivanje aktivno kontroliraju prometni redari, no i kako oni nemaju ovlasti nad vozilima u prolasku.

– Nadzor i postupanje nad vozilima u kretanju pri ulasku i prolasku pješačkom zonom, kao i moguće izdavanje naredbe za njezino napuštanje, isključivo je u nadležnosti policije – napominju u Gradu. A i u tom su segmentu krenule ozbiljnije kontrole jer smo više policajaca posljednjih dana susreli u pješačkim zonama.

I dok se na pravila u Masarykovoj nerijetki tek privikavaju, provjerili smo kakva je situacija i u Staroj Vlaškoj i Maloj Martićevoj, druge dvije pješačke zone uspostavljene za mandata aktualne gradske vlasti. Stara Vlaška otvorena je godinu prije i našla se u centru pozornosti zbog betonskih žardinjera i crteža, no neslavno je propala.

Zelenilo je zbog neodržavanja povenulo pa je naposljetku sa žardinjerama uklonjeno iz ulice. I s preprekama i bez njih brojni su vozači, dostavljači i ostali onuda nerijetko kratili, a i dalje krate, svoj put od Europskog trga do Vlaške i Draškovićeve, a danas, uvjerili smo se, ništa osim manjeg prometnog znaka koji kaže da je to pješačka zona ne sugerira da se voziti tim područjem ne bi smjelo. Čak su i pješaci odustali od hodanja kolnikom te se, nakon uklanjanja skele i dovršetka radova na obnovi Katoličkog bogoslovnog fakulteta, mimoilaze nešto užim pločnikom.

Svjesni su toga i u Gradu pa najavljuju novo rješenje za pješačku zonu Stare Vlaške, i to u vidu njezina trajnog uređenja te potom uvođenja boljeg nadzora nad prometom. A drugi pokušaj, kažu, bit će s cjelovitim rješenjem. – Javni natječaj trebao bi biti raspisan u studenom, nakon čega slijedi odabir prvonagrađenog rada, izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za gradnju, koja bi trebala početi za nešto više od godinu dana – navode u gradskoj upravi.

Druga pješačka zona koja je osvanula otkako zeleno-lijeva opcija upravlja metropolom trenutačno je u najboljem stanju i možda je jedina koja je do kraja ispunila svrhu. Mala Martićeva, kako se tepa odvojku ulice između Bauerove i Bulićeve, također je oslikana i prije nekoliko mjeseci njome je zabranjen promet. Brojni ugostiteljski objekti to su prigrlili pa se, osim uživanja na terasi i u obližnjem parku, uz šareni grafit djeca voze na biciklima i romobilima, a kod spomenika fra Grgi Martiću nerijetko se za ljepših dana održavaju i kulturni programi.

Radna skupina za širenje

No, iz Grada doznajemo kako na uspostavi triju pješačkih zona ne planiraju stati, već je njihovo "sveobuhvatno širenje kako bi se podigla kvaliteta života u centru" zadatak nove radne skupine koju je osnovao gradonačelnik, a radit će na pripremi izgona automobila i iz drugih ulica po središtu metropole.

– Prema iskustvima mnogih poznatih europskih gradova s razvijenim i prihvaćenim pješačkim zonama, postupak proširenja provodio se etapno, kroz dulje razdoblje i ne bez inicijalnog otpora dijela građana, no na kraju su podigle kvalitetu življenja i boravka u njihovoj neposrednoj blizini, a vozači su prihvatili alternativne pravce kretanja – zaključuju u gradskoj upravi.

